التموين تضخ 5 آلاف رأس ماشية جيبوتية بالأسواق والسعر مفاجأة.. فيديو

كشف اللواء محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، تفاصيل وصول دفعة جديدة من رؤوس الماشية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن محاجر وزارة التموين وصل بها نحو 5 ألاف رأس ماشية قادمة من جيبوتي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 ألاف رأس ماشية يتم استيرادها من السودان على دفع متفاوتة، مؤكدًا أن الأزمة السودانية لم تؤثر على عملية الاستيراد بين البلدين.

5 ألاف طن لحوم برازيلي

ونوه إلى أن هناك 5 ألاف طن لحوم برازيلي مجمدة يتم طرحها بمنافذ التموين بأسعار تبدأ من 170 جنيه، بالإضافة إلى اللحوم الهندية، كما أن الوزارة توفر لحوم بلدي بسعر 280 جنيه، كما أن أسعار اللحوم بوزارة التموين تقل عن نظيرتها بالسوق بنحو 40%.

وأوضح السعدني، أن مراعي جبيوتي لا تختلف عن مراعي السودان، كما أن رؤوس الماشية التي تأتي لمصر يتم وضعها لفترة في المحاجر المصرية، قبل طرحها في الأسواق، كما أن اللحوم تتصف بالجودة العالية.

وأشار السعدني، إلى أن اللحوم السودانية أقرب من حيث الطعم للحوم المصرية، كما أن هناك لجنة بيطرية، تقوم بفحص رؤوس الماشية التي يتم استيرادها من الخارج، والتأكد من سلامتها.