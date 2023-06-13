عاجل
إعصار بحر العرب من محطة الفضاء الدولية (شاهد)
الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

التموين تضخ 5 آلاف رأس ماشية جيبوتية بالأسواق والسعر مفاجأة.. فيديو

ماشية قادمة من جيبوتي
ماشية قادمة من جيبوتي

كشف اللواء محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، تفاصيل وصول دفعة جديدة من رؤوس الماشية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن محاجر وزارة التموين وصل بها نحو 5 ألاف رأس ماشية قادمة من جيبوتي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 ألاف رأس ماشية يتم استيرادها من السودان على دفع متفاوتة، مؤكدًا أن الأزمة السودانية لم تؤثر على عملية الاستيراد بين البلدين.

txt

التموين تعلن طرح 5 آلاف طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيهًا للكيلو

txt

وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

5 ألاف طن لحوم برازيلي

ونوه إلى أن هناك 5 ألاف طن لحوم برازيلي مجمدة يتم طرحها بمنافذ التموين بأسعار تبدأ من 170 جنيه، بالإضافة إلى اللحوم الهندية، كما أن الوزارة توفر لحوم بلدي بسعر 280 جنيه، كما أن أسعار اللحوم بوزارة التموين تقل عن نظيرتها بالسوق بنحو 40%.

وأوضح السعدني، أن مراعي جبيوتي لا تختلف عن مراعي السودان، كما أن رؤوس الماشية التي تأتي لمصر يتم وضعها لفترة في المحاجر المصرية، قبل طرحها في الأسواق، كما أن اللحوم تتصف بالجودة العالية.

وأشار السعدني، إلى أن اللحوم السودانية أقرب من حيث الطعم للحوم المصرية، كما أن هناك لجنة بيطرية، تقوم بفحص رؤوس الماشية التي يتم استيرادها من الخارج، والتأكد من سلامتها.

 

مواد متعلقة

ضبط ٢ طن لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبحيرة

التموين تعلن طرح 5 آلاف طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيهًا للكيلو

وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

غلق مراكز طبية والتحفظ على لحوم ببنى سويف

طرح لحوم بلدية مُخفضة الأسعار بأسواق قنا

ضبط 16 طن مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة في الجيزة

المنيا تواصل طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة

مصر تتعاقد على استيراد لحوم حية ومجمدة من 4 دول إفريقية
الجريدة الورقية