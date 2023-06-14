تحويل هيئة الفضاء السعودية إلى وكالة

وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه أمس بقصر السلام بجدة برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة باسم وكالة الفضاء السعودية والموافقة على تنظيمها.

وقال سلمان الدوسرى وزير الإعلام السعودى فى تصريحات إلى وكالة واس للأنباء عقب الإجتماع إلى أن المجلس أشاد بما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 والتى أشادت بالنمو الملحوظ في اقتصاد المملكة نتيجة استمرار تطور القطاع غير النفطي بوتيرة عالية، والانتعاش الملموس في الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشار مجلس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما سجلته المملكة من مراكز سبّاقة وتقدم في عدد من المجالات الاقتصادية العام الماضى أبرزها الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.

وأضاف وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى فى تصريحاتة لوكالة واس أن المجلس ناقش

عددا من الموضوعات العامة من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وصندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

كما اعتمد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي لأعوام مالية سابقة.

و اطلع المجلس على عدد من الموضوعات من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وصندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة