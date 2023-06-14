البنك المصري لتنمية الصادرات يعلق على إلغاء قانون إنشاء البنك

قال البنك المصري لتنمية الصادرات، ردا على البورصة بشأن موافقة مجلس النواب على إلغاء قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه لم يصله أية مكاتبات رسمية تفيد بموافقة مجلس النواب على إلغاء قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات.

وكان مجلس النواب المصري، وافق أمس الثلاثاء بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

ويستهدف مشروع القانون، ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص الحكومة على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.

وجاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري.