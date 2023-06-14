توريد 524 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٨٦٣ طنا و٣٤٩ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٢٤٣٩٩ طنا و٨٣٩ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

أوضحت وكيلة وزارة التموين، بأنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب، أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين، منعا لحدوث فاقد، موكدا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول.