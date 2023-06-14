تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجامعات السعودية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي

بدأت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي بالسعودية فى تفعيل الشراكات الإستيراتيجية مع الجامعات خاصة فى مجال التقنيات والأنظمة الدفاعية.

بحث معالى الدكتور أحمد بن سالم العامرى رئيس جامعة الإمام ‏خلال إستقبالة أمس معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي د. فالح بن عبدالله السليمان تعزيز وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجامعة والهيئة في المجالات البحثية والعلمية والتقنية والأنظمة الدفاعية والعسكرية المتعلقة بنشاط الهيئة.

كان محافظ الهيئة قد قام بزيارة الأسبوع الماضى إلى جامعة الأمير سطام وذلك ضمن أعمال تنفيذ مبادرات إستراتيجية التطوير الدفاعي نحو تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والجامعة لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات المتعلقة بالتقنيات والنظم الدفاعية والأمنية .

وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي أن كافة الجامعات والمراكز البحثية شركاء أساسيون لأنشطة الهيئة وأعمالها التي تهدف إلى تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات ذات العلاقة بالتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية والأمنية من خلال عقد شراكات استراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية والخبراء والمستشارين في مختلف المجالات ذات العلاقة بنشاط الهيئة، وتحرص على المواءمة معها. مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي شملت جولة في مركز الابتكار، أولى الخطوات في هذا المجال وستتبعها زيارات أخرى للجامعات والمراكز البحثية الوطنية، مشيراً إلى أن الجامعات ستساهم في بناء وتمكين وتكامل منظومة البحث والتطوير والابتكار الدفاعي للوصول إلى الاستقلالية الذاتية للمملكة والريادة في التقنيات والأنظمة النوعية.