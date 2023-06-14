الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يتفق مع كولر على التجديد لمدة موسمين

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف الإعلامي محمد فاروق أن  النادي الأهلي اتفق أثناء وجود بعثة الفريق في المغرب مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تفاصيل تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

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مارسيل كولر يطير إلى سويسرا لقضاء الإجازة بفترة التوقف

 

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"شهدت جلسة جمعت السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات وبموافقة محمود الخطيب وحضور إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة على الاتفاق على تجديد عقد مارسيل كولر لمدة موسمين قادمين بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتابع:"واتفق الطرفان على توقيع العقود الجديدة بعد عودة مارسيل كولر من سويسرا حيث يقضي اجازة هناك لمدة أسبوع.
 

كولر يسافر إلى سويسرا لقضاء إجازته مع العائلة 

سافر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المغرب إلى سويسرا مباشرة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وجاء سفركولر إلي بلاده ، لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في فترة التوقف الدولية.

 

وحصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.
 

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، يعود بعده اللاعبون لاستئناف تدريباتهم، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.
 

وكان النادي الأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

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