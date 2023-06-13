أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13- 6 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 13 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2300 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

الذهب

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 450 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2330 جنيهًا حتى الآن.

أسعار الذهب فى مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2300 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2628 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2409 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1971 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1533 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1314 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستوى 986 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1951 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب العالمية

أسعار الذهب العالمية

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 13 يونيو، مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1956.82 دولار للأونصة، فى حين تراجعت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بنسبة بلغت نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 1971.10 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

يترقب المستثمرون بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

المعادن النفيسة الأخرى:

أسعار الفضة

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدهبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.7% لتصل إلى مستوى سعر 24.0993 دولار للأونصة.

وعلى نفس المنوال خسر البلاتين بما يصل الى نحو 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 1002.22 دولار.

وانخفضت أسعار البلاديوم بما يصل نسبته 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1320.17 دولار بعد أن سجل، في جلسة يوم الجمعة، أدنى مستوياته منذ مايو 2019.