الأربعاء 14 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

استمرار حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية فى الجمالية

حبس سيدة
حبس سيدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شركة وبيعها فى منطقة الجمالية.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، سرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

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