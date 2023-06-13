مشاجرة تُنهي حياة شاب في الجيزة

لقي شاب حتفه على يد آخر في مشاجرة بين طرفين في منطقة الجيزة، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة في الجيزة

وكانت البداية بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى عبد الرحمن ا ح، وبه جرح غائر في الرأس.

و تبين ؛ بعمل التحريات أن الشاب لقي مصرعه علي يد آخر في مشاجرة، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ،وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

جريمة طبيب الساحل

كما تكثف الاجهزة الامنية والمباحث الجنائية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة جثة الطبيب الشاب مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

وقد شيع أهالي مركز ومدينة ههيا في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة الطبيب الشاب

والطبيب الشاب يدعي أسامة السيد صبور، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، عُثر عليه مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في مقتله ودفنه داخل عيادته على يد طبيب زميل له.

وقد شكلت فرق بحث جنائي؛ لكشف غموض العثور على جثة طبيب مدفونة داخل عيادته

في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

و أفادت التحريات؛ بأن أسرة الطبيب أسامة السيد صبور، كانت قد تقدمت ببلاغ يفيد بتغيبه، قبل العثور على جثته مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

كما أفادت المعلومات الأولية ؛ بأنه بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط عيادة الطبيب، تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، وأنه لم يخرج من العيادة، وعقب تكثيف الجهود وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب مدفونًا داخل عيادته الخاصة.

وتبين من التحريات هروب طبيب نثير حوله الشكوك بأنه وراء ارتكاب الجريمة، فيما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.