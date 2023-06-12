مشاجرة تنتهي بإصابة 3 أشخاص في الفيوم

نشبت مشاجرة بين عائلتين بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بشارع سعد زغلول بمدينة سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تجديد حبس البلوجر آية إيهاب

بينما وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق، تجديد حبس البلوجر آية إيهاب وشريكها لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد رفض استئنافهما على قرار حبسهما.

كانت قد وجهت جهات التحقيق للمتهمين، تهمة حيازة 860 طربة من الحشيش، بقيمة تقدر بـ9 ملايين جنيه، وتم العثور على تلك الكمية داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، فضلا عن قيام المتهمين بترويج المخدرات وكانا يتعاونان في ذلك مع شخص آخر.

حيث كانت البداية بإلقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر آية إيهاب وزوجها العرفي رامي.أ، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وقد كشفت التحريات الأمنية، عن الواقعة بقيام المتهمة آية إيهاب بلوجر بالاتجار في المواد المخدرة رفقة زوجها العرفي، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

انتقلت قوة من رجال المباحث علي الفور مكان الواقعة ، وتمكنت من القبض عليهما، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل شقتهما السكنية.

في سياق متصل، كشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجودعلاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد كشفت نشاط شاب له معلومات جنائية، وفتاة مقيمين بمحافظة الجيزة بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.