وفاة شاب طعنًا في مشاجرة بالشرقية

توفى شاب، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالبطن، على يد أخر بسبب خلافات بينهما بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

الأجهزة الأمنية في الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" أحمد ل" مقيم التلين مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

اتضح من التحريات قيام " رضا ص م " بارتكاب الواقعة، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وتسديد طعنة نافذة له بالبطن أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم والسلاح المستخدم، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 17595 لسنة 2023 جنح منيا القمح، وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ وكيفية حدوث الوفاة والإداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

من ناحية أخرى، اندلع حريق داخل شقتين سكنيتين في منطقة بشتيل بأوسيم، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا باشتعال حريق بعقار في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي اشتعل بشقة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

من ناحية أخرى، سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق آخر اشتعل بشقة منطقة الصف، جنوب المحافظة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حرائق بعقارين خلف مساكن زرزارة بالصف، و في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحرائق التى اشتعلت بالشقق دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشق لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.