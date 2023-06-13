محافظ المنيا: إنشاء وحدة لمشروع" أيادى مصر "

قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إنشاء وحدة " أيادى مصر " للتسويق الإلكترونى بديوان عام المحافظة لتكون مقراً إدارياً , وتجهيزه وتأهيله لتمكين فريق عمل الوحدة من استقبال المنتجين .

والقيام بأداء مهامهم فى سهولة ويسر , وإقامة معرض دائم لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والتراثية , ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم منتجات الحرفيين ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية .

جاء ذلك الإجتماع الذى عقده المحافظ مع الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع "أيادى مصر" بوزارة التنمية المحلية ووليد كامل مدير" مشروعك" , لبحث سبل دعم المحافظة لكافة أنشطة منصة أيادى مصر ، والمشروعات التى تتبناها فى خدمة قطاع منتجى وصناع الحرف اليدوية والتراثية ، لما تتميز به مدن وقرى محافظة المنيا , وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها محلياً وعالمياً بما يليق باسم مصر .