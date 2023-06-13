الشيخ بدر المشاري ينجو من الموت مرتين

الشيخ بدر المشاري، داعية إسلامي سعودي، وإمام جامع حطين بالحرس الوطني بالرياض، ويُعتبر الشيخ بدر المشاري، واحدًا من أبرز الشيوخ والخطباء في المملكة.

من هو الشيخ بدر المشاري؟

تردد اسم الشيخ بدر المشاري، كثيرًا في الآونة الأخيرة، من تسائلين منه هو الشيخ بدر المشاري، وما حقيقة وفاته.

الشيخ بدر المشاري

الشيخ بدر بن نادر المشاري داعية إسلامي سعودي، ولد عام 1393 هـ الموافق 1973م في مدينة الرياض، وتخرج الشيخ بدر المشاري من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وحصل الشيخ بدر المشاري، على شهادة الماجستير في (مدخل لحياة وآثار الشيخ ابن باز مواقف قيادية وتربوية) من بيروت، كما حاصل الشيخ بدر المشاري على درجة الدكتوراه.

يبلغ الشيخ بدر المشاري، من العمر 50 عامًا، يُعتبر واحدًا من أبرز الشيوخ والخطباء في السعودية، يشغل الشيخ المشاري منصب إمام مسجد حطين في الرياض.

حقيقة وفاة الشيخ بدر المشاري

نجى الشيخ بدر المشاري، من الموت، مرتين بعد تعرضه للموت القسري، بانتشار خبر وفاته، من فترة لأخرىى، مما أثار غضب محب ومتابعي الشيخ بدر المشاري.

وكانت قد انتشرت في صفحات المملكة العربية السعودية أخبار تُفيد بوفاة الداعية الشيخ بدر المشاري بعد معاناته مع المرض، مما أثار قلق متابعيه.

الشيخ بدر المشاري

وتداولت صفحة على موقع تويتر تغريدة تنص: "انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء الداعية الشيخ بدر المشاري"، وحظيت بتفاعل واسع على صفحات أخرى دون التحقق من مصدر المعلومة.

ومع ذلك، ظهر الشيخ بدر المشاري في مقطع فيديو يُظهره بحالة صحية جيدة، وأرسل رسالة غير مباشرة تؤكد عدم صحة الشائعات التي انتشرت.

وفاة الشيخ بدر المشاري

وفي يناير الماضي انتشر خبر وفاة الشيخ بدر المشاري، على مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت أنباء وفاة الشيخ بدر المشاري، ضجة واسعة، بينما أكد البعض أن بدر المشاري قد توفاه الله، نفى آخرون الخبر المتداول، مؤكدين أنه عار تماما من الصحة.

أنا بخير

والله يختم لنا جميعا على لتوحيد والسنة — بدر بن نادر المشاري (@badr_almeshari) January 1, 2023

وبعد انتشار تلك الأنباء على نطاق واسع، خرج الشيخ بدر المشاري، ليؤكد عدم صحة تلك الأنباء، وأنه ما زال علي قيد الحياة.