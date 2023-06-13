غرق شاب في نهر النيل بالحوامدية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة ، جثة شاب غرق في نهر النيل بمنطقة الحوامدية، تم التحفظ علي الجثمان وتوالت النيابة التحقيق .

تفاصيل غرق شاب بالحوامدية

وكانت البداية ؛ بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية ، من غرفة النجده بالعثور علي جثة شاب طافية على سطح نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب طافية علي المياة ، تم التحفظ علي الجثمان وتم اخطار ذوية .

حادث الصف اليوم

وفى منطقة الصف وبالتحديد علي الطريق الصحراوى ، بمحافظة الجيزة ،لقي 15 شخصا مصرعهم ، في حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى الطريق الصحراوى وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص.

وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

واستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين.

و أمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات للوقوف على ملابسات حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، ما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين.

وكشفت التحريات الأولية لحادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف،اليوم الثلاثاء ؛ أن السرعة الزائدة من سائق الميكروباص وراء الحادث بعدما اصطدم من الخلف لتريلا كانت متوقفة على جانب الطريق، وجار التحقيق مع سائق التريلا للوقوف على ملابسات الحادث.

و بتلقي كانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى في الصف بوجود حادث مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

واسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

بالفحص تبين ؛ انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.