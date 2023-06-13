ترامب: نعيش أكثر الأيام حزنًا في تاريخ البلاد

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعليقا على مثوله أمام المحكمة، إن الولايات المتحدة فى حالة تدهور، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، وأضاف أن "هذا أحد الأيام الأكثر حزنا فى تاريخ بلدنا".

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامى، وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة المحكمة، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أي احتجاجات.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز، إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

استدعاء ترامب

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 400 عام من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

واتهم ترامب، الرئيس الأمريكي بايدن بمحاولة سجنه لتجنب مواجهته في الانتخابات.

وأشار ترامب خلال حديثة إلى نجل جو بايدن، قائلًا "لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن.

وأكد أن الديمقراطيون يحاولون إلصاق تهمة الخيانة له، متعهدًا بأنهم لن ينجحوا، فيما أضاف أن التهم الموجهة له لن تمنعه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض.

واعتزم ترامب أن أمريكا ستواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة، لكنه تعهد بالدفاع عن الشعب الأمريكي وهزيمة خصمه جو بايدن، مضيفًا "سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا.

وأضاف ترامب "لم يكن هناك في تاريخ أمريكا رئيسًا أكثر فسادًا من بايدن"، متابعًا "ليست مصادفة أن تتوجه لي الاتهامات في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات الفيدرالية عن تلقي بايدن رشوة من أوكرانيا بخمسة ملايين دولار.

وفي الشأن الأوكراني قال إنّه "خلال 24 ساعة بوسعه أن يحل أزمة أوكرانيا إذا كان رئيسًا.

37 تهمة يواجهها ترامب

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من كشف ممثلو ادعاء عن لائحة اتهامات تضم 37 تهمة ضد الرئيس السابق، وقالوا إنه أساء التعامل مع وثائق سرية تضمنت بعضا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.

ويتهم ممثلو الادعاء ترامب بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأمريكي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، والتي كان يعلم أنه ما كان ينبغي أن يحتفظ بها.

وتوجيه الاتهام إلى رئيس أمريكي سابق لارتكاب تهم اتحادية أمر غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، ويأتي في وقت يعد ترامب المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.

وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف. وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.