ميسي يحدد مصير انتقال كيميتش إلى برشلونة

يسعي نادي برشلونة للتعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش في الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس أحد أساطير وسط البارسا والكرة الإسبانية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان برشلونة معجب كثيرًا بكيميتش، ويرى أنه من الأسماء التي تلبي كل التوقعات.

وسبق أن بدأ أوليفر كان وحسن صالح حميديتش مفاوضات التجديد مع كيميتش قبل رحيلهما عن البايرن، والآن سيتعين على المدير الرياضي الجديد للفريق البافاري إقناع الدولي الألماني بالبقاء.

ويحاول برشلونة إقناع رابطة الليجا بخطة الجدوى المتعلقة بالرواتب، لفتح الباب ضم صفقات جديدة.

برشلونة يستهدف استعادة ميسي

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الصفقة الأهم لدى برشلونة هي استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ، وإذا عاد ليو سينظر برشلونة إلى باقي الصفقات بنظرة مختلفة، وإن لم يحدث ذلك ستتغير الأمور.

ويعتمد برشلونة في صفقة كيميتش على دور المدرب تشافي هيرنانديز، وقدرته على إقناع اللاعب بالقدوم إلى برشلونة، خاصة أن نجم بايرن يعتبر مدرب البارسا أحد الرموز المفضلين لديه.

ويدرك برشلونة جيدًا صعوبة إتمام مثل تلك الصفقة، لكنهم سيواصلون السعي، لأنهم يعتقدون أن انضمام كيميتش سيرفع من جودة الفريق بشدة، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة على دوري الأبطال.