جاكبو: مركز المهاجم الصريح يناسبني في ليفربول

كشف كودي جاكبو، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن أن مركز المهاجم الصريح يناسبه في الريدز، بعدما لعب في هذا المركز عدة مباريات خلال الموسم الماضي.

وشدد جاكبو على أنه مر بفترة صعبة عندما وصل إلى ليفربول، لكن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق شرح له مع يريده منه، ومن بدأ الأمر يستغرق وقتًا لكنه اعتاد ومن ثم بدأ يندمج ويستمتع.

وأكد أن المدرب جوس هيدينك أول من أشركه في مركز المهاجم الصريح، بعدما رأه يلعب بشكل جيد في هذا المركز في مرحلة البلوغ الكروي، وتحدث له أنه يجب عليه أن يكون مهاجم صريح أو وهمي.

تصريحات جاكبو

تحدث جاكبو في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قال: "خلال الفترة الحالية بدأ ألعب في ليفربول بشكل جيد في مركز المهاجم الصريح، أظن أنه مركز مميز، اقتنعت بأن مركز المهاجم يناسبني كثيرًا".

وتابع: "عندما وصلت كانت فترة صعبة للغاية، كلوب فسر لي ما يريده مني".

وأضاف: "في بداية الأمر، الأمر استغرق الكثير من الوقت، لكنني استمتعت بهذا المركز خلال الأشهر الأخيرة".

وتابع النجم الهولندي تصريحاته: "المدرب جوس هيدينك يعد أول من قام بإشراكي في مركز المهاجم الصريح، وذاك بعدما راَني ألعب، لذا نصحني بإن أكون مهاجمًا صريحًا أو وهميًا".

وأردف جاكبو: "كذلك الأمر مع روجر شميدت، فعندما كان مدربا لأيندهوفن كنت عنيدًا للغاية، فشعرت بالراحة على الجهة اليسرى".

وتابع: "لكن في المونديال الأخير بقطر، كنت أكثر مركزية في الملعب، وكذلك في ليفربول بشكل دائم في الأشهر الـ 6 الأخيرة".

وأتم جاكبو تصريحاته: "متحمس للغاية خلال الفترة الحالية، أريد التحسن بهذا المركز في المستقبل القريب، سواء للنادي أو مع المنتخب".

ونجح جاكبو في الوصول لربع نهائي كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده، لكن خرج على يد المنتخب الأرجنتيني، والذي توج باللقب غلى حساب نظيره الفرنسي في المباراة النهائية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 3/3، ليفوز رفاق ميسي باللقب بركلات الترجيح.

وانتقل جاكبو من أيندهوفن لليفربول في صفقة تخطت حاجز الـ 40 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.