السرعة الزائدة سبب إصابة شخصين في قليوب

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيق في أصابة شخصان بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، بسبب السرعة الزائدة لكل من السيارة والدراجة النارية.

وتبيت من التحريات ان الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائقين واصطدما معًا، وسقط مستقلي الدراجة النارية أرضًا مصابين بعدة إصابات، على كوبري قليوب، دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية في إتجاه شبرا بنها.

تفاصيل إصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

وعلي إثر الواقعة ؛ توقفت حركة المرور على كوبري قليوب بالطريق الزراعي، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت البداية بتلقى الاجهزة الامنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم على كوبري قليوب بالطريق الزراعي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارة ودراجة نارية، وتبينّ وقوع الحادث على كوبري قليوب بالطريق الزراعي وسقوط مستقلي الدراجة النارية أرضًا، جراء شدة الاصطدام، وإصابتهما بإصابات متعددة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

سقوط 4 اشخاص في بالوعة صرف صحي بالخصوص

وفي الخصوص ، سقط 4 اشخاص في بالوعة صرف صحي بالخصوص ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية والجهات التنفيذية بالخصوص من انتشال جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي خلف قسم الخصوص.

و تم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام بشبرا ، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثث وتسليمها لذويها وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

وادي الحادث الي مصرع كلا؛ من وهم محمدين ح م وعلاء م عمال مقاول شركة مياه الشرب والصرف الصحى. وإبراهيم ع وصلاح خ، مواطنين من القاطنين فى العمارة السكنية أمام البالوعة حيث كان العمال يقومون بتطهير البيارة ، وخلال العمل سقط الأول ثم الثاني وحاولا الثالث والرابع إنقاذهما فأصيبوا بالاختناق جميعا وجري نقل الجثث لمستشفى ناصر العام وتولت الجهات المعنية التحقيق وامرت بالتصريح بدفن الجثث عقب إنتهاء مناظرتها من الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع شهود عيان الواقعة.