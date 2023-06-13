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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

لوكاكو في مفاوضات جادة مع الهلال السعودي

لوكاكو
لوكاكو

  روميلو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي والمعار حاليًا إلى إنتر ميلان الإيطالي وجد في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء مفاوضات جادة مع ممثلي فريق الهلال السعودي للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 

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 وأشارت تقارير عالمية الساعات الماضية إلى أن المهاجم البلجيكي تلقى عرضًا جادًا من نادي الهلال السعودي لمدة موسمين على أن يتقاضى 25 مليون يورو عن الموسم الواحد.

 

 فرص قبول العرض ..

 وواصلت، هذا العرض من المتوقع أن لا يحظى بقبول لوكاكو لكن المفاوضات حتى الآن تتسم بالمرونة خصوصًا مع رغبة المهاجم البلجيكي في خوض التجربة العربية على غرار كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

 ومن المقرر أن تنتهي فترة انتقال لوكاكو على سبيل الإعارة مع نادي إنتر أواخر الشهر الجاري ليعود بعدها إلى تشيلسي، ومن المتوقع أن يحدد مسؤولو البلوز قيمة مادية تقدر بـ 50 مليون يورو للموافقة على بيع لوكاكو لنادي الهلال السعودي.

 انتقال بنزيما للسعودية ..

 وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي أخيرًا إتمام انتقال كريم بنزيما وافدًا من ريال مدريد الإسباني، ليصبح ثاني الصفقات الكبرى في المملكة بعد تعاقد النصر الشتاء الماضي مع كريستيانو رونالدو.

 وعلق بنزيما على انتقاله الجديد معبرًا عن سعادته الكبرى بالخطوة معتبرًا إياها بالتحدي الجديد الذي يرغب في خوضه من الناحية الفنية.

 وبسؤاله عن مسيرته الجديدة لماذا اخترت الانضمام إلى الاتحاد؟ لأنه يعد أفضل الأندية في السعودية، وله قاعدة جماهيرية عريضة وشغوفة، ويمتلك العديد من الألقاب القارية والمحلية.
لماذا السعودية؟ لأنني مسلم وعائلتي مسلمة وهي بلد مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا.

 وأضاف، شعوري رائع الآن ولا يوصف بالتجربة الجديدة، سعيد للغاية بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، هو تحدٍ جديد بالنسبة لي وحياة جديدة من كافة الجوانب، أنا متحمس لبدء التدريبات مع اتحاد جدة في أقرب توقيت.

 وعن وجود كريستيانو رونالدو بالسعودية قال بنزيما: كريستيانو موجود هنا وهو صديق مقرب لي، من الرائع رؤيته هنا في السعودية، هو  مع النصر وأنا في  موقع آخر، ونحن في دوري كبير يضم العديد من الأسماء اللامعة، من الضروري إظهار أن كرة القدم السعودية بإمكانها أن تمتلك تأثيرًا دوليًا كبيرًا، لأن المسألة ليست خاصة باللعب في السعودية، أو دولة عربية فقط، بل يجب أن أستمر على نفس تفوقي وعكس النجاح الذي حققته في أوروبا وأن أجلبه معي إلى السعودية.

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