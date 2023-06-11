هجوم عنصري ضد لوكاكو بعد خسارة دوري أبطال أوروبا

تعرض النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لهجوم عنصري من جمهور النيراتزوري، وذلك بعد خسارة مباراة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

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وانتهت مباراة انتر ميلان ضد مانشستر سيتي بفوز السيتيزنس بهدف دون مقابل سجله اللاعب رودري، وبعد اللقاء هاجم الجمهور الايطالي المهاجم البلجيكي لوكاكو بسبب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمس أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

لماذا هاجم جمهور الانتر اللاعب لوكاكو

جاء هجوم جمهور انتر ميلان ضد اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب وقوف مهاجم الانتر في وجه الكرة التي سددها زميله، وكانت النتيجة بهدف نظيف لمانشستر سيتي، ويرى جمهور الانتر ان الكرة كانت التي منعها البلجيكي كانت من الممكن أن تغير نتيجة اللقاء، وبالتالي عدم نهايته 1-0.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ30 عامًا تعرض لهجوم عنيف من الجمهور ووصلت الهتافات إلى عنصرية ضد روميلو، لتستمر عادة الجماهير الإيطالية ضد أصحاب البشرة السمراء في ارض الأزوري.

وصلت الإساءات ضد اللاعب البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية عبر موقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

الجمهور يواصل الإساءة ضد لوكاكو

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها النجم البلجيكي لوكاكو للإساءات من قبل الجمهور، لكنه تعرض لها من قبل من جماهير يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا والتي كانت في الموسم الماضي.

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