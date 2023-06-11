لوكاكو يتعرض لهجوم وعنصرية|Lukaku السبب في خسارة رابطة الأبطال

هجوم وعنصرية كبيرة تعرض لها مهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة ناديه أمام مانشستر سيتي في نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وشارك لوكاكو بديلا في المرحلة الثانية من المباراة، واصطدمت إحدى الكرات الخطيرة به، ليساهم في إنقاذ مرمى مانشستر سيتي من هدف التعادل، وبالتالي تعرض الدولي البلجيكي لإساءات متعددة من خلال، حسابه على “إنستجرام”، لكن في المقابل أدان الكثير من المتابعين الآخرين هذه الأفعال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لوكاكو لمثل هذه الإساءات، إذ تسببت الإهانات العنصرية للمهاجم البلجيكي في فضيحة بإيطاليا الموسم الماضي، خلال المواجهة أمام جوفنتوس في تورينو في نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث تعرض لوكاكو لهجوم لفظي من قبل مشجعي الفريق المنافس.

تاريخ لوكاكو في كرة القدم

روميلو ميناما لوكاكو بولينجولي، مواليد 13 مايو 1993 هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب مهاجمًا لنادي إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، كما يلعب مع منتخب بلجيكا.

ولد في أنتويرب، وبدأ مسيرته المهنية مع رويال أندرلخت البلجيكي في عام 2009، حيث شارك لأول مرة في سن 16 عامًا، وفاز بجائزة هداف الدوري.

وقع لصالح نادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2011، لكنه شارك بشكل متقطع في موسمه الأول وانضم إلى وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة في عام 2012، وساعدهم في الوصول إلى المركز الثامن بشكل غير متوقع في موسم 2012–13، وقبل موسم 2013–14 انضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة.

فريق العام في الدوري الإنجليزي

بعد مساعدة إيفرتون في الوصول إلى رصيد نقاط قياسي في تاريخ النادي، انضم إلى الفريق في صفقة دائمة بقيمة رسوم قياسية بلغت 28 مليون جنيه إسترليني في عام 2014.

تم اختياره في فريق العام في الدوري الإنجليزي لعام 2016–17، وقع لوكاكو لمانشستر يونايتد في عام 2017، مقابل رسوم أولية بلغت 75 مليون جنيه إسترليني.

شارك لوكاكو مع المنتخب البلجيكي في 81 مباراة، وسجل 59 هدفاً، مما جعله الهداف التاريخ لمنتخب بلاده، كما شارك لوكاكو في أول مباراة دولية له مع المنتخب البلجيكي في عام 2010، في سن 17 عاماً.