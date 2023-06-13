أنباء عن زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا بهذا الموعد|اتفاق مثير ومؤخر خرافي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم انفصال البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حبيبته وأم أبنائه عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز، بعد تكرار الخلافات بينهما بسبب زياراتها المستمرة لمراكز التسوق في الرياض.

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز قريبًا:

وفي الوقت نفسه، كشفت صحف أجنبية وعربية أن اللاعب كريستيانو رونالدو أكد أنه سيتزوج جورجينا رودريغيز قريبًا، ومن المقرر أن يُقيما حفل زفاف ضخم، الأمر الذي أثار دهشة البعض وسخرية البعض الآخر بسبب تأخر هذا القرار بعد خطوبة استمرت سنوات أثمرت عن 5 أبناء.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

اتفاق مثير للجدل في حال انفصال رونالدو وجورجينا:

ووفقًا لما ذكرته مجلة "TV GUIA" البرتغالية، كشفت صحف إسبانية حقيقة انفصال الثنائي جورجينا وكريستيانو، مشيرة إلى أنهما وقعا على اتفاق بشأن أملاك الدون يحفظ حقوق جورجينا في حالة حدوث الانفصال.

وأكد العقد على أن كريستيانو وجورجينا متحدان بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج، وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهما في حالة الانفصال، علمًا بأن هذا العقد ليس جديدًا، حيث تم تعديل بعض البنود عليه مع ميلاد ابنة الدون وجورجينا الأخيرة بيلا إزميرالدا في 2022.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

جورجينا رودريغيز ستصبح المالك الأوحد لمنزل العائلة في حال انفصالها عن رونالدو:

ويُقر العقد أن جورجينا ستصبح المالك الأوحد لمنزل العائلة في "لافينكا" في العاصمة الإسبانية مدريد، بالإضافة إلى تلقيها معاش تقاعدي قدره 100 ألف يورو شهريًا من رونالدو مدى الحياة، كما ستكون جورجينا الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.

وبدوره، كذب كريستيانو رونالدو وجورجينا ما تردد حول انفصالهما، من خلال حضورهما عرضًا تقديميًا لأحدث أعمال البرتغاليين في مدريد "المياه القلوية المعبأة في زجاجات"، كما توعد بمقاضاة الصحف التي نشرت هذه الأخبار.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

على صعيد آخر، ادعى برنامج "Noite das Estrelas" البرتغالي أن جورجينا ليست فقط أم بيلا وآلانا مارتينا اللتين أنجبتهما من كريستيانو رونالدو، لكنها سجلت بشكل رسمي أيضًا كأم لتوأمي النجم البرتغالي المولودين في عام 2017 إيفا وماتيو، على الرغم من أنهما ليسا من أبناء جورجينا، حيث أنجبهما الدون من أم بديلة لم يتم الكشف عن اسمها مثلما لم يتم الإعلان عن اسم والدة ابنه الأكبر كريستيانو جونيور.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز وابنهما

علاقة كريستيانو وجورجينا:

جدير بالذكر أن اللاعب كريستيانو رونالدو ارتبط عاطفيًا بعارضة الأزياء جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلتين أطلقا عليهما اسم ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، حتى أعلنا خطوبتهما في عام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 13 عامًا، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضًا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.