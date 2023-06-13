أرقام  تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب فريق أبها السعودي الجديد

أعلن فريق أبها السعودي عبر حسابه الرسمي ، عن التعاقد الرسمي تشيسلاف ميشنيفيتش خلفًا لرويل كومانس إستعدادًا للموسم الجديد.

نشر أبها السعودي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي يقدم بها اللاعب قائلا:" وقعت إدارة نادي_أبها عقداً مع المدرب البولندي " تشيسلاف ميشنيفيتش " لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .

متمنين له التوفيق .

بطولات تشيسلاف ميشنيفيتش قبل الإنضمام لتدريب أبها

_ كأس بولندا مع ليخ بوزنان لموسم2003_ 2004 .

_ السوبر البولندي مع ليخ بوزنان لموسم2003_ 2004 .

_ السوبر البولندي مع ليخ بوزنان لموسم 2007 _2008 .

_ درب منتخب بولندا في كأس العالم 2022.

_ المشاركة في كأس الاتحاد الاوروبي 2021_2022.

_ المشاركة في التصفيات كأس أوروبا أقل من 21 سنه .

_ الدوري البولندي مع ليفيا وأرسو 2021_2022.

ترتيب أبها في الدوري السعودي

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات الموسم الماضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المنقضي 2022-2023 في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة متساويًا مع الفيحاء في عدد النقاط، جمع الفريق نقاطه من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وتلقي الفريق 17 هزيمة منذ إنطلاق المسابقة.

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وصول ستيفن جيرارد نجم ليفربول ومدرب أستون فيلا السابق إلى الدمام تمهيدًا لتوليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن إدارة نادي الاتفاق السعودي توصلت إلى اتفاق نهائي مع جيرارد لتدريب الفرسان بداية من الموسم المقبل.

وخلال الساعات الماضية انتشرت العديد من الصور لوصول المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد إلى الدمام تمهيدًا لإنهاء اتفاقه مع إدارة نادي الاتفاق السعودي.

وكانت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي أعلنت إقالة ستيفن جيرارد فى أكتوبر الماضي 2022 وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق.