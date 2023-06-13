الاستثمار المستدام: كيفية كسب المال مع إحداث تأثير إيجابي

اكتسب الاستثمار المستدام، المعروف أيضًا باسم الاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI) أو الاستثمار المؤثر، قوة انتشار كبيرة في السنوات الأخيرة. حيث يوفر للمستثمرين الفرصة لمواءمة أهدافهم المالية مع قيمهم من خلال تخصيص رأس المال للشركات والمشاريع التي تعزز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تهدف هذه المقالة إلى استكشاف مفهوم الاستثمار المستدام وتقديم إرشادات حول كيف يمكن للأفراد جني الأموال مع إحداث تأثير إيجابي.

شرح الاستثمار المستدام:

يتضمن الاستثمار المستدام الاستثمار في الشركات والمؤسسات والصناديق التي تعطي الأولوية للممارسات المستدامة مثل AvaPartner ، وكذلك الشركات التي لها تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. يتجاوز الاستثمار المستدام التركيز التقليدي على العوائد المالية ويدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية صنع القرار الاستثماري. تعمل عوامل ESG على تقييم مدى إدارة الشركات لتأثيرها البيئي، ومعاملة موظفيها، والحفاظ على حوكمة الشركات الجيدة.

أنواع استراتيجيات الاستثمار المستدام:

تكامل ESG: تتضمن هذه الاستراتيجية تحليل عوامل ESG جنبًا إلى جنب مع التحليل المالي التقليدي لتقييم فرص الاستثمار. الشركات التي تظهر ممارسات ESG قوية مفضلة عند الاستثمار في سوق الأسهم .

ب. الاستثمار المؤثر: يسعى المستثمرون المؤثرون بنشاط إلى الاستثمارات التي تولد نتائج اجتماعية أو بيئية إيجابية قابلة للقياس مع تحقيق عوائد مالية أيضًا. عادة ما يتم إجراء هذه الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا النظيفة أو الرعاية الصحية أو الإسكان الميسور التكلفة.

ج. الاستثمار المواضيعي: يركز الاستثمار المواضيعي على موضوعات محددة، مثل تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، أو الزراعة المستدامة. يخصص المستثمرون رأس المال للشركات التي تقود التغيير الإيجابي في هذه المجالات.

تحديد فرص الاستثمار المستدام:

1. إجراء البحث: من أجل الاستثمار لتحقيق النمو المستدام ، ابدأ بالبحث عن الشركات والأموال التي تعطي الأولوية لممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ابحث عن تقارير الاستدامة السنوية، وتقييمات ESG من الوكالات ذات السمعة الطيبة، والإفصاح الشفاف عن أهداف تأثيرها.

2. التعامل مع الشركات: الانخراط مع الشركات لفهم التزامها بالاستدامة. يمكن أن يؤدي نشاط المساهمين والتصويت بالوكالة والحوار مع الإدارة إلى إحداث تغيير إيجابي داخل الشركات.

3. مقاييس وتقييمات ESG: استخدم مقاييس ESG وتقييمات من موفري الأبحاث المستقلين لتقييم أداء الاستدامة للشركات والصناديق. ابحث عن درجات قوية في ESG والتزام واضح بالممارسات المستدامة.

بناء محفظة متنوعة مستدامة:

لبناء محفظة متنوعة مستدامة عليك أولا تحديد الأصول، ضع في اعتبارك تنويع استثماراتك عبر فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات و صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، لتوزيع المخاطر وتحسين العوائد. ويجب التركيز على القطاع والصناعة عبر اختيار الأموال للقطاعات والصناعات المتوافقة مع الموضوعات المستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تشمل الأمثلة الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة، والسلع الاستهلاكية الأخلاقية.

وعليك كذلك اخذ المخاطر والعائد في عين الاعتبار، قم بتقييم ملف المخاطر والعائد للاستثمارات المستدامة، كما هو الحال مع أي استثمار. في حين أن بعض الاستثمارات المستدامة قد يكون لها إمكانات نمو أعلى، فقد يكون لدى البعض الآخر تقلبات أقل وتوفر الاستقرار خلال فترات تراجع السوق.

قياس الأثر والعوائد:

أ. قياس الأثر: قم بتقييم تأثير استثماراتك باستخدام مقاييس ومؤشرات محددة ذات صلة بالموضوعات المستدامة التي اخترتها. يتضمن ذلك تتبع تخفيضات انبعاثات الكربون، ومقاييس التأثير الاجتماعي، أو التحسينات في حوكمة الشركات.

ب. العوائد المالية: راقب الأداء المالي لاستثماراتك المستدامة وقارنها بالمعايير ذات الصلة. أثبت الاستثمار المستدام أنه من الممكن تحقيق عوائد تنافسية مع إحداث تأثير إيجابي.

في الختام، يوفر الاستثمار المستدام فرصة قوية للمستثمرين لتوليد عوائد مالية مع المساهمة في عالم أكثر استدامة وإنصافًا. من خلال دمج معايير ESG والمشاركة مع الشركات، يمكن للأفراد الاستثمار في الأعمال التجارية التي تعطي الأولوية للاستدامة وتتصدى للتحديات العالمية. مع احتضان المزيد من المستثمرين للاستثمار المستدام، تزداد إمكانات التغيير الإيجابي والمستقبل المستدام بشكل كبير.