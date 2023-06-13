وكيل فاتي يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

علق جورجي مينديز وكيل أعمال اللاعب الإسباني أنسو فاتي بعد التقارير التي أشارت إلى رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني في الانتقالات الصيفية الجارية.



أنتشرت تقارير صحفية أن تشافي أخطر مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، بموافقته على رحيل أنسو فاتي في فترة الانتقالات الصيفين الجارية، بعدما فشل في إثبات نفسه ضمن صفوف فريقه.



وتابعت التقارير أن وكيل أنسو فاتي، رد على تلك التقارير، مؤكدًا أن فاتي يريد الاستمرار مع نادي برشلونة، لكن نحن أمام لاعب من مستوى جودة مرتفع، ويحتاج فقط للحصول على فرصة جديدة.



ولعب فاتي مع فريق برشلونة في الموسم الماضي في 51 مباراة ، أحرز خلالخا 10 أهداف، وصنع 5 آخرين.



برشلونة يفتح أبوابه أمام رحيل فاتي



شهدت الفترة الأخيرة توتر علاقة أنسو فاتي بناديه برشلونة، بعد تصريحات والد اللاعب، والتي هاجم خلالها البارسا والمدير الفني تشافي هيرنانديز.

وكان والد فاتي قد هاجم المدرب الإسباني وإدلرة برشلونة بسبب تجميد نجله، بعدما خرج من حسابات تشافي في عدد من مباريات البلوجرانا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة وضع قائمة من اللاعبين على رأسهم فاتي ولاعبين آخرين.

وأشارت أن الفريق الكتالوني يعاني من أزمة مالية طاحنة، مما جعل الإدارة تفكر بجدية في الاستغناء عن عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الأولوية في رحيل اللاعبين للذين لا يجدون فرصة مع تشافي، كما أن الأسماء سيتم تحديدها بدقة مع نهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن برشلونة يقترب بقوة من التتويج ببطولة الدوري الإسباني، بعدما اتسع الفارق في النقاط بينه و بين الريال لأكثر من 10 نقاط.