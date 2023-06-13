وفاة جون فروندي أكبر معارض كاميروني عن عمر يناهز 81 عامًا

سادت حالة من الحزن في الكاميرون، عقب وفاة جون فروندي أحد المعارضين التاريخين للرئيس بول بيا، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لأكثر من 40 عامًا، توفي عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد صراع دام من المرض.

مؤسسة الجبهة الأشتراكية الديمقراطية

أصدرت مؤسسة الجبهة الأشتراكية الديمقراطية، بيانًا، تفيد بوفاة رئيس أول حزب معارض ممثل في الجمعية الوطنية.

جون فروندي معارض الكاميروني

جون فروندي، ترشح ثلاث مرات ضد الرئيس بول بيا، الرئيس الكاميروني، في الانتخابات الرئاسية للأعوام 1992-2004-2011، وكل مرة كان يأتي المركز الثاني، عن الجمعية الوطنية.

تعتبر الجبهة الوطنية، أول حزب معارض في البلاد، انتخب جون عام 2020م، بخمسة مقاعد، لكنه كان له 18 مقعدًا في المجلس التشريعي السابق، لقد فقد نفوذه في السنوات الأخيرة ضد التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني (RDPC) القوي لبول بيا البالغ من العمر 90 عامًا ورئيس الكاميرون منذ عام 1982.

كان فروندي، شخصية بارزة ومعارضة تاريخي، قد تنازع ضده مرارًا وتكرارًا في الساحة الانتخابية، في الآوان الأخيرة كان يعاني من أمراض صحية، خضع لعملية جراحية في مستشفي بجنيف سويسرا.

ولد في 7 يوليو 1941 ، في بامندا ، في المنطقة الشمالية الغربية من الكاميرون ، وهي منطقة ناطقة باللغة الإنجليزية تعاني من صراع مميت منذ عام 2016 ، فرو ندي ، المعروف باسم "الرئيس" ، قاد قوات سوريا الديمقراطية منذ إنشائها في عام 1990 في عام 2018 ، اتخذ قرارًا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية وأعلن عزمه التنحي عن منصبه كزعيم لقوات سوريا الديمقراطية خلال المؤتمر المقرر في الفترة من 27 إلى 29 يوليو.

في أول انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب في الكاميرون عام 1992 ، حصل فرو ندي على المركز الثاني بنسبة 36٪ من الأصوات ، متخلفًا عن الرئيس بول بيا ، الذي تولى السلطة منذ عام 1982 ، بحصوله على 40٪ من الأصوات.

وكان زعيم المعارضة قد ندد بشدة بتزوير الانتخابات على نطاق واسع وأعلن نفسه الفائز الشرعي، ونتيجة لذلك ، تم وضع مقر إقامته ، قصر نتاريكون في بامندا ، تحت المراقبة لعدة أشهر ، مما يعكس المناخ السياسي المتوتر في ذلك الوقت.

يمثل رحيل جون فرو ندي نهاية حقبة للمشهد السياسي في الكاميرون ، تاركًا وراءه إرثًا من المعارضة الشرسة والتفاني الدؤوب لحزبه ومُثُله. تنعي الأمة الآن فقدان شخصية بارزة وتتساءل عن تداعيات رحيله على مستقبل حركة المعارضة.