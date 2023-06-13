شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بسبب التغيرات المناخية

واصلت شواطئ محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين رغم حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط توافد محدود مقارنة بالأيام الماضية، فيما تم رفع الرايات الخضراء على الشواطئ بشرق المحافظة والحمراء على الشواطئ غربًا.

اكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة الدكتور محمد عبد، لم تتجاوز نسبة الإشغال على شواطئ الإسكندرية نحو 10 % خاصة بشواطئ القطاع الشرقي، فيما تراجع الإقبال على شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

اشار بأن حالة البحر متوسطة وأن حركة الأمواج هادئة على شواطئ القطاع الشرقي ومرتفعة نسبيا على شواطئ القطاع الغربي، ما دفعها لإعلان رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ القطاع الشرقي ورفع الرايات الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

ودعت السياحة والمصايف، جميع رواد الشواطئ وخاصة القطاع الغربي إلى ضرورة الحذر والحيطة بعد رفع الرايات الحمراء، خاصة لارتفاع الأمواج وسرعة الدوامات، الأمر الذي يهدد حياة من يفكر في نزول البحر.

ووجهت الإدارة بضرورة الالتزام بتعليمات المنقذين والغواصين المتواجدين على الشواطئ والتأكيد أن رفع الراية الحمراء تعنى عدم النزول في البحر؛ لأنه يسبب خطورة بالغة، بينما السباحة آمنة في شواطئ القطاع الشرقي.

وشهدت محافظة الإسكندرية، ، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المصحوب بهطول الأمطار الرعدية على كل الأنحاء وارتفاع سرعة الرياح لتبلغ 14%.