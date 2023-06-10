إصابة ربة منزل في مشاجرة بسوهاج

نقل مرفق الإسعاف ربة منزل مُصابة بطلقٍ نارى بالساق اليمنى لمستشفى سوهاج الجامعى.

وجاء وذلك عقب قيام سائق وعامل بالتعدى عليها بسلاح ناري كان بحوزة الأول بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهمين والسلح المستخدم.

وكانت مُديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغاً يفيد بإصابة ربة منزل بطلق نارى وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى للعلاج وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتم التحفظ على السلاح عقب إرشاد المتهمين.

وأظهرت التحريات وصول المدعوة ناجحه ن م ا 42 سنة ربة منزل الى المستشفى المركزى وتقيم بناحية الساحل بحري دائرة مركز البلينا مصابه " طلق ناري بالساق اليمني " وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي .

وبسؤال المصابة قامت بإتهام كل من عبد الله ح م ع 19 سنة سائق و نجل عمومته حاتم ع ع م 19 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية بالتعدي عليها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابتها بسبب خلافات الجيرة.

وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وبمواجهتهما اقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف السلطات حملاتها الأمنية بهدف إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من التزام المواطنين بالقواعد والقوانين العامة.

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ رضيع يبلغ من العمر عامين أنفاسه الأخيرة غرقا بمصرف أمام منزله بدائرة مركز شرطة المراغة وتم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالى وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزى بالمراغة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وكانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغاً يفيد بغرق طفل رضيع داخل مصرف مار أمام منزله عقب لهوه على حافته تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة عقب إنتقال العميد مأمور مركز شرطة المراغة بغرق طفل بمصرف وبالانتقال تم إنتشال الجثة".