أفلام عيد الأضحي المبارك 2023 .. ميكس كوميدي درامي من بيت الروبي وأبو نسب

ساهم عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن بأفلام جديدة من المقرر طرحها ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023 المقبل، بجميع دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول الأخرى.

فيلم بيت الروبي

أولى مفاجآت الموسم الجديد، التعاون الأول بين "الكريمين"، السوبر ستار كريم عبد العزيز، والنجم الشاب كريم محمود عبد العزيز، واعتاد "الكريم الكبير" أن يختار موسم الأضحى ليكون "نجم الشباك الأول" خلال السنوات الماضية، فـ"كريم عبد العزيز" صاحب المركز الأول والثاني، في تاريخ أعلى إيرادات السينما المصرية، لموسمي أضحى 2019 (بفيلمه الفيل الأزرق 2 الذي حقق وقتها 104 ملايين جنيه)، وموسم أضحى 2022، بفيلمه "كيرة والجن" محققًا إيرادات تخطت "120" مليون جنيه.

فيلم بيت الروبي

التالتة تابتة، ظهر برومو الفيلم الجديد لكريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، "بيت الروبي"، للمخرج بيتر ميمي، الذي يعد "ثالث تعاون له" مع النجم كريم عبد العزيز (بعد الاختيار 2، 3)، بينما يعد رابع لقاء مع "كريم الصغير" بعد سلسلة أفلام ناجحة صنعت نجومية النجم الشاب، هي "موسى"، "شلبي"، و"من أجل زيكو".

في "بيت الروبي"، يجسد كريم عبد العزيز شخصية "انفلونسر"، وشقيقه الأصغر "كريم محمود عبد العزيز" صاحب مركز تجميل، ومعهما النجمة نور اللبنانية، التي تظهر في دور طبيبة، وتدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي حول زوجين يعانيان من أزمة عدم الإنجاب.

فيلم البعبع

وبعد غياب "4" سنوات عن السينما، منذ آخر بطولاته "كازابلانكا"، يعود النجم أمير كرارة بفيلم "البعبع"، وقد اختار تغيير بوصلته قليلاً، بالاتجاه لـ"الأكشن لايت كوميدي"، من خلال شخصية المجرم "سلطان" الذي يتوب ويواجه مع صديقه "سوكا- محمد عبد الرحمن" عددًا من المشاكل مع الفنانين باسم سمرة، وعباس أبو الحسن، من تأليف إيهاب بليبل، الذي كتب العام الماضي فيلم "حامل اللقب"، ونجح في تقديم عدد من المسلسلات الكوميدية، آخرها "كشف مستعجل" في رمضان الماضي، وقبله "مكتوب عليا"، و"طلقة حظ".

فيلم البعبع

ويعد "البعبع" ثاني تعاون بين "كرارة" والمخرج حسين المنباوي، رغم إخفاق الثنائي في جذب الجمهور لمسلسلهما الرمضاني الأخير "سوق الكانتو"، إلا أن "المنباوي" كان له نجاحات سينمائية ملحوظة، أهمها أفلامه مع النجم محمد إمام، "عمهم"، و"ليلة هنا وسرور"، ومسلسلات مهمة منها "جزيرة غمام"، و"آخر دور"، و"الفتوة"، و"لمس أكتاف".

كما يشهد "البعبع"، أول تعاون بين "كرارة" والنجمة ياسمين صبري، التي تعود للسينما بعد غياب "5" سنوات، منذ آخر أفلامها "الديزل"، وتجسد شخصية صيدلانية، تقع في غرام المجرم التائب.

فيلم أبو نسب

ومن الصيدلانية إلى "اللايف كوتش"، أو "مدربة تنمية بشرية"، تظهر ياسمين صبري في فيلم ثان بموسم الأضحى، بعنوان "أبو نسب"، وهو ثالث لقاء لها مع النجم محمد إمام بعد "جحيم في الهند"، و"ليلة هنا وسرور"، ويظهر "إمام" في "لوك جديد" مدهش تخلى فيه عن عضلاته المفتولة التي بذل من أجلها مجهودات جبارة خلال السنوات الأخيرة، بعد نجاح فيلمه الأخير "عمهم" 2022، والفيلم الجديد من تأليف أيمن وتار، صاحب عدد من الأفلام الناجحة، "فضل ونعمة"، "نادي الرجال السري"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الكويسين"، "أبلة طمطم"، وتجارب درامية مهمة مثل مسلسل "الوصية".

فيلم أبو نسب

ولأول مرة (في مرحلة النجومية بعد فيلم حسن ومرقص) يتعاون النجم محمد إمام مع شقيقه الأكبر المخرج رامي إمام، الذي غاب عن السينما "15" عامًا، ركز طيلة هذه الفترة على إخراج مسلسلات والده الزعيم، وكان قبلها مخرجًا لأفلام كوميدية ناجحة منها "بوحة"، و"غبي منه فيه".

فيلم ع الزيرو

وبعد أن جسد شخصية ملقبة بـ"هارلي"، لديه شقيق أصغر يتعرض لحادث مأسوي يتجه بعده لتجارة المخدرات في فيلم عيد الفطر الذي حقق نجاحاً كبيراً، ينتظر جمهور محمد رمضان أول لقاء يجمعه بالنجمين نيللي كريم، وخالد الصاوي، في فيلم "ع الزيرو"، الذي يجسد فيه شخصية الدي جي "حمزة دراجون"، لديه طفل مريض فيضطر لاحتراف تجارة الأعضاء البشرية، مع شريف سلامة، جومانا مراد، شريف دسوقي، للمؤلف مدحت العدل، العائد بعد غياب كبير عن السينما منذ آخر أفلامه "الديلر" 2010، ومن إخراج ابن شقيقه محمد جمال العدل، ماندو، وهما ثنائي المسلسل الرمضاني الأخير "عملة نادرة"، ويعود "ماندو" للسينما بعد غياب "3" سنوات منذ فيلمه "صاحب المقام"، ومن قبله "البدلة".

ويشهد موسم الأضحى ظهور أول أفلام "الأبطال الخارقين"، بعنوان "تاج"، تأليف وبطولة النجم تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق، التي أخرجت له فيلمه "مش أنا"، بعد تعاونها معه كـ"مخرج سكريبت" في فيلم "عمر وسلمى 3"، وهو نفس المسمى الذي ظهرت به في عدد من الأفلام "اللمبي 8 جيجا"، "حصل خير"، ويشارك في بطولة "تاج"، الفنانة دينا الشربيني، بعد نجاح مسلسلها الرمضاني الأخير "كامل العدد".

مصطفى درويش يظهر في فيلم شماريخ

ويطل الفنان الراحل مصطفى درويش، في آخر أفلامه "شماريخ"، بطولة النجوم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، في إطار درامي تشويقي أكشن، حول الضغوط التي يتعرض لها الإنسان، ويعد ثاني تعاون بعد "15" سنة، بين "سلامة" و"آسر" بعد فيلم "زي النهاردة" في 2008، وكان آخر فيلم لـ"سلامة" منذ عامين، بعنوان "برة المنهج"، بعد سلسلة من الأفلام الناجحة، منها "الشيخ جاكسون"، "صنع في مصر"، "لا مؤاخذة"، ومسلسلات "بيمبو"، و"طايع".

فيلم مستر إكس

وفي أول تعاون سينمائي بين النجم أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، بعد ثنائيات تليفزيونية وإذاعية ومسرحية، يعرض لهما فيلم "مستر إكس"، مع محمد أنور، أوس أوس، محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف: مثل أكرم حسني، ريم مصطفى، عمرو يوسف، صبري فواز، مصطفى خاطر، بيج رامي، في ثاني تجربة إخراجية لأحمد عبد الوهاب، بعد فيلم "بعد الشر"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وكان مساعد مخرج في مسلسلات: طلقة حظ، كل ما نفترق، ريح المدام، والكبير أوي.

فيلم مستر إكس

يجسد "فهمي" دور صاحب شركة يقوم من خلالها بمساعدة الرجال لـ"تطليقهم" من زوجاتهم، ويقابل المحامية "هنا"، ومعه المساعد "أنور"، لتتوالى الأحداث في قالب من الكوميديا، وهي اللون المفضل لـ"فهمي"، بعد أن غيّر جلده في فيلمه الأخير "العارف"، منذ عامين مع النجم أحمد عز، الذي يغيب عن موسم عيد الأضحى، هذا العام.