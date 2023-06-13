الخيانة عنوان طلاق النجوم آخرهم تامر عاشور

انتشرت مؤخرا في الوسط الفني حالة من الفرقة حيث وقع طلاق عدد من النجوم لأسباب عديدة وأكثرها الخيانة، وفي المقدمة وقع الطلاق بشكل رسمي بين المطرب تامر عاشور من زوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال، وكان عنوان الطلاق الخيانة.

تامر عاشور وسمر أبو شقة

طلاق تامر عاشور وسمر أبوشقة

وتم الطلاق رسميا بعد طلب زوجته لأكثر من مرة، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق، وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

وعلقت سمر أبوشقة عبر صفحاتها على التواصل الاجتماعي، على إصرارها على الطلاق، لأنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

تامر حسني وبسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتهم تامر حسني بالخيانة

وفي نفس السياق أعلنت بسمة بوسيل زوجته المطرب تامر حسني طلاقهما، مؤكدة أنها تتمنى له الخير، وشددت على استمرار المودة والاحترام بينهما طول العمر.

ونشرت بسمة بوسيل، عبر حالة "ستوري" على صفحتها على إنستجرام "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده هذا كلام ربنا في الزواج والطلاق".

وأضافت بوسيل "لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".

ومن جانبه أعاد المطرب تامر حسني نشر "الستوري" عبر صفحته على موقع إنستجرام أيضا.

وعلق تامرعبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" قائلا: "إن عشرة 12 عاما ليست بالهينة، معربا عن تمنيه الخير لزوجته السابقة، ثم أضاف سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

وأعلنت بسمة بوسيل في برنامج تلفزيوني،عن السبب الرئيسي لطلاقها من تامر حسني ،قائلة: “إن الخيانة هة السبب الأساسي في انتهاء العلاقة بينهما وأشارت بسمة بوسيل في حوارها التلفزيوني، أنها تعرضت لخيانة وإساءة أثناء زواجهما، الأمر الذي أدى إلى بلوغها حد الانفصال، مشيرة إلي أنها لا تستطيع العيش في هذا الوضع”.

ويذكر أن تزوج حسني وبوسيل سنة 2012، وأنجبا ثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.

دنيا بطمة ومحمد الترك

دنيا بطمة تطلب الطلاق في بث مباشر بعد خيانتها

وعلى نفس النهج تعرضت المطربة المغربية دنيا بطمة أيضا للخيانة من قبل زوجها محمد الترك.

وفي بث مباشر عبر حسابها الخاص في إنستجرام، ظهرت دنيا بطمة لمدة تجاوزت الساعة، وذلك بعد أيام علي إطلاق سراح زوجها المنتج محمد الترك بكفالة من قبل النيابة العامة بالمغرب.

وقالت بطمة: "أشكر كل الناس كل اللي تفاعلوا معايا وفعلوا هاشتاج كلنا دنيا بطمة، أقول ليهم شكرا ليكم بزاف لأنكم وقفتوا معايا، لأن أنا صح إنسانة قوية ولكن في الآخر ابقي إنسان عنده مشاعر يحس مش جماد.. والضغط يولد الانفجار.. ولكن الحمد لله علي كل حال".

أضافت دنيا في البث المباشر: "يمكن أنا صرلي 3 سنين غايبة عليكم وساكتة وما اتكلمش، وبالتلت سنين كنت فرحانة فيكم كثير من داخل وخارج أرض الوطن ، مشيرة إلي أنها تعرضت لمؤامرات محبوكة وتعرضت لجميع أنواع التنمر والسب والقذف.. لكن كنت قول دائماً الحمد لله".

ولفتت دنيا بطمة إلي ضرورة توضيح العديد من النقاط المغلوطة، مؤكدة أن سبب الطلاق لم يكن الخيانة الزوجية فقط، وتساءلت: "علاش قلتوا خيانة زوجية وسكتوا؟.. علاش ما قلتوا بانه تأكدت شروط التحريض علي الدعارة والسرقة".

وأضافت دنيا: "راجلي كان قاعد فداري مع واحدة والخمر، وحاجاتي وقميص وسليب وحاططلها خلخالي فرجليها، مشيرة إلي أن طليقها أخبرها بأن ذلك كان عشاء عمل".

تابعت دنيا بطمة في البث: "أقسم بالله لو كانت هذه الخيانة الزوجية. لأنني امرأة راجلي مع واحدة في الداخل كان اعتبره خيانة زوجية، لكن القضاء لم تتحقق الشروط له للحكم بذلك.. ولكن بالنسبة إلي أنا بمجرد أنهم يتابعوا بالتحريض علي الدعارة والسرقة إلا ويثبت أنه كانوا داخل داري وياخدوا حوايجي".

لاقى البث تفاعلا كبيرا بين الجمهور،حيث وصلت عدد مشاهداته الي 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتخطت التعليقات 20 الف داعمين بطمة في ازمتها، واصفينها بـ المرأة القوية.

من ناحيته خرج طليقها المنتج البحريني محمد الترك في بث مباشر عبر حسابه الرسمي.

وكشف تفاصيل ما حدث قائلا: "إنه كان في عشاء عمل مع تلك الفتاة في المنزل وكان يجلس بعيدا عنها وأن من سرب لها الأخبار من عمر ابنته حلا وكان عليها ألا تصدقه وتأتي من مكانها برفقة عائلتها التي استدعتها من كازابلانكا خصيصا وقوة من الأمن".

ووصف محمد الترك زوجته دنيا بطمة بالمسكينة التي تعرضت للخداع هي وعائلتها مضيفًا: "أنا معملتش حاجة غلط بس قذارة مخك اللي صورتلك اني بخونك".