طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة.. مصدر يكشف التفاصيل وطليقته "الحب انتهي"

تصدر اسم الفنان تامر عاشور مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد أن تداول أنباء عن طلاقه بشكل رسمي من زوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال الذي دام 3 سنوات دون طلاق.

مصدر يكشف حقيقة طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة

كشف مصدر مقرب من الفنان تامر عاشور أثناء حديثة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن الطلاق تم بشكل رسمي ونهائي، وتم الاتفاق على كل شيء بمنتهي الهدوء وبكل ود واحترام، وجاء الطلاق بعد أن طلبت سمر أبو شقة الطلاق أكثر من مرة وكان الثنائي يعيش كلاهما في منزل مختلف وحدث الانفصال ولكن دون طلاق.

وأوضح في حديثه إلى بوابة الوفد، أن الطلاق لم يؤثر على علاقة الصداقة بين الثنائي وكلاهما يحملان محبة للآخر كما أن لديهم طفلة يشاركان في تربيتها.

ورفض المصدر المقرب أخبارنا عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.

طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة

سمر أبو شقة تكشف أسباب تمسكها بالطلاق

كشفت طليقة تامر عاشور خلال تصريحات صحفية من قبل، عن الأسباب التي دفعتها إلى التمسك بالطلاق، موضحة أن الحياة الزوجية لا بد أن يكون بها عشرة وتفاهم وليست مجرد صور يتم نشرها على السوشيال ميديا لتمثيل الحياة الجميلة بين الزوجين.

وأشارت سمر أبو شقة طليقة تامر عاشور إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان الفنان خطبته وهي لا تزال على ذمته.

طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة

وقالت سمر : "أنا وتامر هنفضل نحترم بعض لأن في بينا عشرة وفي بينا بنتنا أيام اللي هتفضل رابط بينا طول العمر.. واللي أهم ليا أنها إن شاء الله تكبر متلاقيش أي حاجة تضايقها وتلاقي كل هدوء..الموضوع لا ترند ولا شو ولا أي حاجة غير حقيقة وحاجة بتحصل كل يوم بس بيحصل اللي حاصل لما يبقي حد مشهور".

وأضافت :" عشان مش كل حاجة العمر، والعشرة مواقف مش أيام كتير بتعدي تحت سقف واحد وخلاص.. موقف واحد كفيل ينهي الحب".

طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة

تامر عاشور وسمر أبو شقة في المحاكم

وصلت أزمة الثنائي تامر عاشور وسمر أبو شقة إلى ساحات المحاكم، وذلك بعد الانفصال بعامين وحصلت أبو شقة في عام 2021 على حكم بنفقة شهرية بلغت الـ 6 آلاف جنيه بالإضافة إلى إلزامه بدفع 3 آلاف جنيه نفقة زوجية.

والجدير بالذكر أن تامر عاشور لا يحب الحديث عن حياته الشخصية، ولكن صرح في وقت سابق عن اسم طفلته ومدى حبه الشديد لها قائلًا :" أنا كنت متزوج وانفصلت من 3 سنوات، وعندي بنت وحيدة اسمها (أيام)، وهي على اسم ألبوم طرحته وهو اسم فريد من نوعه ولا يوجد اسم طفلة مثله، وهي فعلا حالة خاصة في حياتي".

طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة

زواج وانفصال وخطبة في آن واحد

تزوج الفنان تامر عاشور من سمر أبو شقة في عام 2017، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال، ومن ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام، إلا أن تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومُحبو الفنان بإعلانه خطبته من فتاة آخرى.