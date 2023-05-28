نضال الأحمدية تُفجر أسرار طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. مفاجأة صادمة عن الخائن

فجرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية مفاجأة من العيار الثقيل عن السبب الحقيقي وراء طلاق المطرب تامر حسني والمغربية بسمة بوسيل، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر الصفحة الرسمية لموقع مجلتها "الجرس" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نضال الأحمدية تكشف أسرار طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

نفت نضال الأحمدية علاقة يارا السكري وهالة عمر مديرة السوشيال ميديا للفنان تامر حسني، بانفصاله عن زوجته وأم أبنائه بسمة بوسيل، مشيرة إلى أن تامر حسني تحمل أعباء كثيرة طوال فترة زواجهما، حيث قالت: "ما قيل عن خيانة تامر واللي قالته بسمة لما كتبت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة، كل ده كلام مش مظبوط، وبغض النظر عن المعلومات اللي مش ممكن تتعرف غير من تامر، تامر قد إيه عنده شرف؟! تامر ولا ممكن يحكي حتى معي أنا رغم عمق علاقة الود بيننا".

نضال الأحمدية وتامر حسني وبسمة بوسيل

وأشادت نضال الأحمدية بأخلاق وتربية الفنان تامر حسني مُدافعة عنه ضد ما أُثير حوله من شائعات حول خيانته لطليقته بسمة بوسيل، حيث قالت: "تامر حسني صديقي وحبيبي، وبسمة طلباتها منه ما بتخلصش، وأنا كنت بحس بالاضطراب في العلاقة ومدى إحراج زوجته له".

وأضافت: "تامر كان بيضطر يعمل بعض الأشياء حتى يداري على أفعالها ويكلم الصحفيين يشيلوا أخبار عنها، وهي كانت بتفرض شروط عليه وهو بيسكت لأنه عنده أولاد، وتامر شخص بيحب الستر والعائلة لأنه عاش كل حياته مع والدته، وذاق طعم غياب الأب وعاش بعيد عنه طول عمره، ويريد أنه يكون عائلة خالية من أي أخطاء وذنوب ويعيش أولاده أحلى حياة وهي كانت دايمًا بتعمله مشكلات في حياته وبتغير عليه".

تامر حسني وبسمة بوسيل

نضال الأحمدية تفتح النار على بسمة بوسيل: عيب تستخدم الأطفال علشان تغيظ تامر والقضاء هياخدهم منها

وفي السياق ذاته، انتقدت نضال الأحمدية تصرفات بسمة بوسيل بعد طلاقها من تامر حسني وبالأخص استغلالها لأبنائهما بهدف مضايقته فقط، حيث قالت: "عيب جدًا استخدام بسمة لأطفالها عشان تغيظ تامر، لو القضاء يفحص الأمر هياخدوا الأطفال منها، لأن الحضانة لها شروطها ومقدساتها، واللعب بالأطفال زي القنبلة الموقوتة تستخدمها الأم".

نضال الأحمدية وتامر حسني وبسمة بوسيل

وأعربت نضال الأحمدية عن استيائها الشديد من فضح بسمة بوسيل لأسرار علاقتها بتامر حسني بعد الإنفصال قائلة: "فيه أمر لاحظناه دائمًا ليه المرأة فضائحية وتميل إلى الفضائح والاستفزاز؟ فين عاداتنا وتقاليدنا؟ الرجال حامل هذه التقاليد بجدعنة زي تامر ووائل كفوري قصي خولي وكاظم الساهر، ومن النادر جدا أن ينشر الرجال الفضائح عند خلافاتهم في محيط الأسرة".

تامر حسني وبسمة بوسيل

ارتباط تامر حسني ويارا السكري يتحول من شائعة إلى حقيقة

وكانت يارا السكري قد احتلت حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد فوزها بلقب "صاحبة أفضل ابتسامة" في مسابقة BEST SMILE لعام 2023، بعد منافسة ما يقرب من 42 فتاة من مختلف دول العالم، الحدث الذي جاء بالتزامن مع تداول أنباء عدة تُفيد ارتباطها بالمطرب تامر حسني وتسببها في طلاقه لزوجته وأم أبنائه بسمة بوسيل.

جاءت أنباء ارتباط يارا السكري بالفنان تامر حسني بعد تداول صورة لها وسط الثلوج، نشرتها منذ ثلاثة أشهر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي نظارة سوداء عكست صورة تامر واقفًا أمامها وهو يلتقط الصورة، ليقع بذلك في فخ النظارة، الذي أثبت تواجده معها في نفس المكان ذاك الوقت، وفسره البعض على وجود قصة حب تجمع بينهما وارتباطهما منذ تلك الفترة، ما أدى إلى انفصاله عن بسمة بوسيل.

تامر حسني وبسمة بوسيل ويارا السكري

مقطع فيديو من زفاف هالة عمر يكشف قصة حب تامر حسني ويارا السكري

في السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته يارا السكري عبر حسابها الرسمي على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، أثناء حضورها حفل زفاف هالة عمر مديرة أعمال السوشيال ميديا للمطرب تامر حسني، والذي ظهرت فيه وهي ترتدي بليزر بدلة زعم البعض أنه جاكيت تامر حسني وتعمدت الظهور به لتكشف علاقتهما السرية.

الجمهور يكتشف سر هجوم بسمة بوسيل على هالة عمر واتهامها لها بالتسبب في طلاقهما

نشر البعض صورة يارا السكري مرتدية بليزر بدلة تامر حسني وعلقوا عليها: "يارا السكري اللي تامر حسني طلق مراته عشانها كانت منزله فيديو امبارح من الفرح اللي حضره تامر، وتامر ملبسها جاكت البدلة بتاعته عشان البرد وبترقص، وأنا أقول بسمة بوسيل اتجننت امبارح ليه"، كما علق آخرون: "يارا السكري حبيبة تامر حسني اللي انفصل هو و مراته بسببها أهي ياجماعة، اللي هالة كانت بتوفق راسين ف الحلال بينها وبين تامر، لا أصيلة الصراحة لازم تامر يعتبرها بنته ووش السعد عليه كمان".