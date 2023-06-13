إزالة 59 حالة تعدٍ بالشرقية بالمرحلة الثانية بالموجة الـ 21

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن جهود المرحلة الثانية أسفر عن إزالة 59 حالة تعدي على مساحة 5 ألاف و859 متر مباني و39 فدان بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 43 حالة تعدي على مساحة 5 ألاف و859 متر مباني، و 16 حالة تعدي على أراضي زراعية، وأملاك على مساحة 39 فدان بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.