الحوار الوطني.. فخري الفقي يقترح إعادة النظر في صياغة استراتيجية إدارة الدين العام

اقترح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إعادة النظر فى صياغة استراتيجية إدارة الدين العام مما يجعل الدين العام اكثر استدامة، منوها " هناك وحدة لادارة ووضع استراتيجية لادارة الدين العام موجودة منذ ٢٠١٨ ل ٢٠٢٢ وحان الوقت لإعادة صياغتها.

واقترح "الفقي " خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية كاملة ، موضحا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعيم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.

وتطالب بإعادة النظر فى منظومة الخبز والسلع التموينية حيث خصص لها ٢٧ مليار فى الموازنة لعامة للعام المالي الجديد، لافتا الي أن الأزمة العالمية القت بتداعياتها السلبية على مصر.