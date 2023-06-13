الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. فخري الفقي يقترح إعادة النظر في صياغة استراتيجية إدارة الدين العام

بوابة الوفد الإلكترونية

اقترح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إعادة النظر فى صياغة استراتيجية إدارة الدين العام مما يجعل الدين العام اكثر استدامة، منوها " هناك وحدة لادارة ووضع استراتيجية لادارة الدين العام موجودة منذ ٢٠١٨ ل ٢٠٢٢ وحان الوقت لإعادة صياغتها.

 واقترح "الفقي " خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية كاملة ، موضحا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعيم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.

وتطالب بإعادة النظر فى منظومة الخبز والسلع التموينية حيث خصص لها ٢٧ مليار فى الموازنة لعامة للعام المالي الجديد، لافتا الي أن الأزمة العالمية القت بتداعياتها السلبية على مصر.

مواد متعلقة

اليوم ..أبو الغيط يلتقي رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني بمقر الأمانة العامة

نائب وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة لشركة لنقل الكهرباء

السعودية تقترب من استضافة السوبر الأفريقي في أغسطس المقبل

الحوار الوطني.. رسلان يطالب بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي
الجريدة الورقية