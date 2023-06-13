النعاس المستمر.. تعرف على أعراضه وأسباب الإصابة به

فرط النعاس من اضطرابات النوم التي تسبب شعور الشخص بالنعاس الشديد أثناء النهار، ويُسمى هذا بالنعاس الزائد في النهار أو EDS.

ويكون المصاب بالحاجة المستمرة إلى النوم ونادرًا ما يشعر بالراحة الكاملة، ويتسبب الاضطراب في أن يخلد الشخص للنوم بسرعة أكبر من المعتاد مما يتسبب في مشاكل في الوظائف اليومية.

النعاس

أعراض إفراط النعاس

- صعوبة في التركيز.

- استيقاظ صباحي معقد.

- النوم اللاإرادي أثناء النهار.

- الحاجة إلى الإستلقاء.

أسباب النوم المفرط أثناء النهار

مرض الخدار أو النوم القهري

من أعراض مرض الخدار أو النوم القهرى النعاس المفرط خلال ساعات النهار حيث يحدث اضطراب النوم القهرى بشكل مفاجئ أثناء النهار مع وجود أعراض أخرى مثل: الضعف العام للعضلات أو جمود العضلات.

اضطرابات النوم

بعض اضطرابات النوم مثل: الشخير أو متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، يمكن أن تسبب النعاس، هذا هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا، بعد عدم كفاية النوم، تتجلى هذه المتلازمة من خلال "توقف" التنفس اللاواعي أثناء الليل؛ مما يغير نوعية النوم عن طريق مقاطعة دورات الراحة باستمرار، بالإضافة إلى ترك التلفزيون مفتوحًا أثناء النوم، وتناول الكافيين بالقرب من وقت النوم.

النعاس المستمر

متلازمة التعب المزمن

متلازمة التعب المزمن هي حالة قد تجعلك تشعر بالتعب أو الإرهاق أو النعاس، والتعب الشديد بعد بذل المجهود، كما يرتبط أيضًا بنوم أقل وآلام في المفاصل والعضلات بشكل متكرر، على الرغم من عدم فهم سبب متلازمة التعب المزمن تمامًا وقد يكون ذلك بسبب توقف التنفس أثناء النوم الخفيف.

فرط النوم بسبب الأدوية

يمكن للعديد من الأدوية أن تسبب النعاس المفرط، وعلى وجه الخصوص: المسكنات، والمنومات، ومزيلات القلق، والأمفيتامينات وغيرها.

متلازمة تململ الساقين

الاضطرابات التي تسبب حركات مفرطة أثناء النوم قد تقودك إلى الشعور بالنعاس في اليوم التالي، و أكثر هذه الحالات شيوعًا هي متلازمة تململ الساقين (RLS)، وهى حالة تسبب الحركة المفرطة لساقيك أثناء النوم، وهى من أسباب الشعور بالنعاس.

أسباب أخرى للنعاس النهاري المفرط

قد تترافق الاضطرابات الأخرى أيضاً مع النعاس:

- أمراض نفسية مثل: الاكتئاب، أو الاضطرابات ثنائية القطب.

- السمنة أو زيادة الوزن.

- مرض السكري.

- الأمراض العصبية.

- حادث الأوعية الدموية الدماغية.

- ورم في الدماغ.

- صدمة الرأس.