"تداعيات الزيادة السكانية ومواجهتها" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان" تداعيات الزيادة السكانية ومواجهتها" حاضرها أحمد محمد تناول خلالها سلبيات الزيادة السكانية في مصر، والتي تتمثل في ضعف قدرة الدولة علي تحقيق التنمية المستدامة وتفرض قيودا علي موارد البلاد ومن آثارها السلبية زيادة استهلاك الفرد وزيادة نفقات الدولة علي الخدمات وانتشار ظاهرة البطالة وانخفاض في الأجور.

“أطفالنا فى رحاب الإيمان” محاضرة بمكتبة الفيوم العامة

وعقدت مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان" أطفالنا فى رحاب الايمان"للشيخ جمعة عبد الفتاح من ائمة مديرية الأوقاف بالفيوم، تحدث خلالها بأن أسرتنا المسلمة صورة مصغرة لمجتمعنا الإسلامي الكبير، وهي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المؤمن فيها تعد معاييره ومبادئه ومثله العليا، وفي ظلها يتلقى الأطفال مشاعر الخير، وبذور الإيمان، وكلما نجح الأبوان في أداء هــذا الواجب نجح المجتمع وتمكن من الوصول إلى غاياته وأهدافه، هذا إلى جانب ورشة نفذها نادى المرأة بفرع ثقافة الفيوم للأشغال اليدوية نفذتها سيدة محمد، وتم تعليم الفتيات عمل إكسسوارات عبارة عن انسيال، بالإضافة الي مسابقة في المعلومات العامة نظمتها عبير ناجي، كما تم عرض فيلم تماسيح النيل بالتعاون مع قسم السينما بفرع ثقافة الفيوم.

ونفذت مكتبة الكعابي الجديدة ورشة حكي بعنوان" التلوث البيئي ومخاطر الطاقة" نفذتها مرفت كمال تحدثت عن مخاطر الطاقة ومن أضرارها التي تصيب العاملين بالمهن مثل مصانع الصلب والأسمنت والصودا الكاوية والكلور وتلوث الهواء والماء، فيما تستأنف مكتبة مطرطارس الفرعية النشاط الصيفي واستكمال دورة الخط حيث بدأ المدرب في التدريب المنزلي علي الخط للمدرب أحمد الخولي. ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة أشغال يدوية من الكروشية نفذتها هاله عيسى وفتوح عبد المنعم، في البداية تم التعريف بالأدوات المستخدمة وهي الخيط المناسب وإبرة الكروشيه، بالإضافة إلى مقص ماركر وعن طريقة التنفيذ وعمل فستان صغير من الكروشيه يتم عمل حلقة حول سنارة الإبرة ضمن ورشة الأشغال، ثم يتم سحب حلقة أخرى من خلال الحلقة الأولى ثم تكرار هذه العملية لتنفيذ سلسلة من الغرز بطول مناسب والقيام بالتصميم المطلوب.