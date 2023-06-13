إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق

أحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددًا من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة، والمرور المُفاجىء على المنشآت الخدمية المختلفة، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل لجان عدة من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز ومدن المحافظة ( صان الحجر - ديرب نجم) لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية الناصرية التابعة لإدارة صان الحجر الزراعية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وتم رصد عدم حضور ٢ من العاملين بمقر مركز شباب كراديس التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ديرب نجم، كذلك عدم تسديد مسؤول سجلات الحضور والانصراف قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وتم رصد عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعلى الفور، قرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.