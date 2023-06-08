سر تفاوت أسعار اللحوم لدى الجزارين (فيديو)

رغم الشكاوى المتعددة من ارتفاع أسعار اللحوم لكن هناك تساؤل آخر حول سبب اختلاف الأسعار لدى الجزارين وعدن توحيد السعر لدى الجميع.

سر التفاوت ر الكبير في أسعار اللحوم لدي الجزارين

يوسف البسومي نقيب الجزائريين كشف سر التفاوت الكبير في أسعار اللحوم لدي الجزارين، قائلا: "السعر يكون حسب جودة اللحوم ونوعها، فمثلا اللحوم الشمبري البقري الممتازة والأعلى جودة تختلف عن لحوم الجاموس، وأيضا التفاوت في عمر الماشية يسبب اختلاف في أسعار اللحوم.

الأعلاف سبب ارتفاع سعر اللحوم الحمراء

وأضاف يوسف البسومي خلال حواره مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي" ب برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة" مساء اليوم، أن ارتفاع سعر اللحوم الحمراء يرجع إلى ارتفاع سعر المنتج نفسه بسبب ارتفاع سعر الأعلاف ‏وارتفاع أسعار وسائل النقل والمواصلات وأيضا العمالة التي تعمل في الإنتاج ارتفعت مرتباتهم وكل ذلك أدى إلى ارتفاع سعر اللحوم الحمراء.

وكشف هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لتوفير اللحوم للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى 2023.

وناشد عبد الباسط المستوردين بضرورة تخفيض أسعار العجول المستوردة؛ بسبب عدم وجود قوة شرائية في المحال، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخسائر كبيرة لأصحاب محلات الجزارة.

ولفت إلى أنه على وزارة التموين التواصل مع المستوردين من أجل ضبط الأسعار، خاصة وأن القوة الشرائية في السوق ليست متواجدة، معلقا: الجزارين وأصحاب المحال هتخسر، والاتجاه الفترة الجاية سيكون للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة في الشوارع.

وحول أسعار اللحوم في الأسواق، تابع نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية: أسعار اللحوم الطازجة 195 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، وهذه اللحوم تأتي من الدول الإفريقية مثل السودان وتشاد بعد الكشف الطبي عليها ووضعها في الحجر الصحي.

وبشأن أسعار الأضاحي، علق قائلا: أسعار الأضاحي الأن فئة الخرفان تبدأ من 170 لـ180 جنيها، والعجول من 150 لـ160 جنيها مقابل الكيلو جرام، مما يعني أن أسعار الخراف تبدأ من 8 لـ12 ألف، والعجول تبدأ من 60 ألفا فأكثر على حسب الوزن.