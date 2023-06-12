طرح اللحوم السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو في المجمعات الاستهلاكية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة لطرحها في الأسواق بأسعار أقل من مثيلاتها.

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ويتم طرح منتجات اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو بمنافذ الشركات التابعة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

من جانبه قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم ستنخفض قبل عيد الأضحى، لافتا إلى أن الأسعار لن ترتفع كما يتوقع البعض، نتيجة وجود إتاحة في السوق الفترة المقبلة.

ونوه أن مصر تستهلك سنويا 1.4 مليون طن سنويا من اللحوم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على شراء 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، على أن يتم نقلها إلى مصر عن طريق النقل البحري.

وأوضح أنه تم استبعاد الاستيراد من تشاد؛ بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة النقل الجوي.

أسعار المجمعات الاستهلاكية

قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه مع قرب عيد الأضحى 2023 فإن أسعار المواشي هذا العام تتراوح ما بين 150 إلى 160 جنيها للكيلو، وهذا فيما يخص العجول البقري، أما عن الجاموسي فهي 130 جنيها للكيلو، والخراف من 170 إلى 180 جنيها للكيلو.



