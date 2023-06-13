انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٦ وحتى ١٢ يونيو الجاري.

مديريات الزراعة

وخلال هذا الاسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة حملات مكثفة، للتفتيش على محلات بيع اللحوم ومصنعاتها، حيث تم ضبط 650 كيلوجرام من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر، و2 ختم مزور وألوان مقلدة، كما تم ضبط 500 كجم من اللحوم ومصنعاتها ودواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 651 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما أعلنت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى، وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم باطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل واثناء عيد الاضحي المبارك.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية لقاءاً مع المزارعين بقرية كفر العرب مركز بنها، لنشر التوصيات الفنية لمحصول الذرة، في اطار المتابعة المستمرة لمواجهة دودة الحشد الخريفية، كما تم عقد اجتماع اعضاء الجمعية العامة والجمعية المركزيه وعدد من اعضاء اتحاد المجالس، لبحث موقف توزيع مبيدات دوده الحشد وتوزيع الاسمدة المدعمه، كذلك كثفت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (101) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت إدارة مكافحة القوارض بالمديرية، اعمال حملة مكافحة ومقاومة الفئران بعد حصاد محصول القمح وقبل زراعة المحاصيل الصيفية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية متابعة حصاد ودراس وتوريد القمح، كما تم عقد ندوة حول ذبابة الفاكهة بمركز أجا، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية لمتابعة توريد القمح ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وعملية صرف الأسمدة من خلال منظومة كارت الفلاح ووضع خريطة الدورة الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر دميرة الجديد، لدعم المربيين بالمنطقة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، الانتهاء خلال شهر مايو، من إجراء المسح التناسلي الشامل لـ (٤ آلاف و ٧٥٢) راس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ (١٥٣٦) رأس، ضمن المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية، كما واصلت حملاتها للتفتيش على أسواق بيع اللحوم ومنتجاتها، حيث تم ضبط ٧٨٩ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

محافظة البحيرة

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: أبو المطامير، وأدى النطرون، جناكليس، حوش عيسى، آيتاي البارود، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، المرور على مزارع التين والزيتون وفحصها وعقد لقاءات مع المزارعين وتوعيتهم وتقديم الإرشادات الفنية والعمليات الزراعية اللازمة، كما تم البدء في تجهيز وزراعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية، كما واصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، كما تم متابعة الزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، كما تم متابعة أعمال حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية، فضلا عن عقد ندوة، لحث المزارعين على استخدام السماد العضوي بديلاً عن الأسمدة الكيماوية للحفاظ على التربة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات الذرة بنواحي المحافظة وذلك للاطمئنان على حالتها، فضلا عن زراعات القطن بنواحي مركز كفر سعد، كما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اجتماعاً مع العاملين لعرض ماتم من اعمال ومناقشة خطة العمل المقيلة كما تم متابعة وحث المزارعين بطور سيناء ورأس سدر على توريد القمح للمطاحن، فضلا عن متابعة الأعمال بالوحدة البستانية داخل المديرية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور على مراكز تجميع القمح والصوامع، لمتابعة عمليات التوريد، كما تم عقد لقاء بعدد من المزارعين، لحث المزارعين وذويهم على ضرورة التوريد، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر أكبر حملات مكثفة بصورة يومية لحماية الثروة الحيوانية لوأد الشائعات التي ظهرت مؤخراً بانتشار أمراض بين الماشية في عدد من القرى، حيث تم التأكيد بتلك الحملات على أن الثروة الحيوانية آمنة تماماً بالأقصر.

مركز المعلومات الصوتية والمرئية

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.