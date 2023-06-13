أسباب سقوط الأمطار في فصل الصيف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشهد اليوم بعض التقلبات الجوية في حالة الطقس وتختلف شدة التقلبات من محافظة إلى أخرى بسبب تأثرنا بمنخفض جوي متعمق على سطح الأرض، إضافة إلى منخفض جوي آخر متعمق في طبقات الجو العليا.

نشاط الرياح سمة اليوم:

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" يعتبر أهم عنصر للحالة الجوية اليوم هو نشاط الرياح، إذ إنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة هبوب رياح شديدة بسبب المنخفض الجوي والذي يوجد حاليًا بالصحراء الغربية ويتحرك باتجاه المناطق الداخلية يجلب معه كتل هوائية جنوبية غربية نشطة، مما يؤدي إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل إلى حد العاصفة، وتدهور الرؤية الأفقية والتي من الممكن أن تنخفض عن 1000 م في بعض مناطق الصعيد لأنها أكثر تأثرًا بالمنخفض الجوي، مشيرة إلى أن باقي محافظات الجمهورية تتأثر أيضًا بالمنخفض الجوي ولكن بصورة أقل من محافظات الصعيد.

نشاط للرياح

أسباب هطول الأمطار في هذا الوقت من العام:

وعن أسباب سقوط الأمطار في هذا التوقيت من العام، أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، إلا أننا اعتدنا على التقلبات الجوية في بداية فصل الربيع والذي يكون عادة في شهر مارس وإبريل وبداية مايو، ولكن غير معتاد مناخيًا حدوث التقلبات الجوية والأمطار ورياح الخماسين في شهر يونيو، ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تأثرنا بالتغيرات المناخية، إذ إننا بدأنا نشهد أنماط وظواهر جوية تحدث في غير معادها الطبيعي، إضافة إلى أن الحالات الجوية باتت أكثر قوة وعنفًا من ذي قبل، وبسبب التغيرات المناخية من الممكن أن نشهد أنماط وظواهر جوية لم نشهدها من قبل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وعن سقوط أمطار اليوم، قالت غانم، هناك عوامل عدة أدت إلى سقوط أمطار اليوم أبرزها المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا وارتفاع درجات الحرارة ووجود كتل هوائية رطبة على سطح الأرض، كل هذا بدوره سوف يؤدي إلى وجود سحب رعدية في مختلف محافظات شمال البلاد (السواحل الشمالية، الوجه البحر، القاهرة الكبرى) ومن الممكن أن تمتد إلى محافظات شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة إلى أخرى.

سقوط أمطار

موعد التحسن التدريجي لحالة الطقس:

توقعت الدكتورة منار غانم، تحسن حالة الطقس مع بداية الساعات الأولى من الغد وتعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي وتعتدل سرعات الرياح وتتلاشى الأمطار والرمال المثارة.

ووجهت غانم، نصائح عدة للمواطنين أثناء سرعات الرياح المرتفعة خلال الساعات المقبلة والتي تمثلت في الابتعاد تمامًا عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والأشجار، وعلى قائدي المركبات والمسافرين على الطرق لا سيما الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى مدن القناة، ومحافظات جنوب البلاد، القيادة بهدوء تام وحذر شديد.