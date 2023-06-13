سقوط أمطار ورياح محملة بالأتربة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة صباحًا، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من المنخفض الجوي الذي تمر به مصر اليوم، ويكون قادمًا من الصحراء الغربية، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع حدوث رياح شديدة الحرارة بالإضافة إلى تساقط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية.

وعن تفاصيل المنخفض فقد أعلنت الأرصاد ان مصر تمر بـمنخفض جوي صحراوي قادمًا من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة، مما يؤدي إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة، وتدهور الرؤية الأفقية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ساعة.

وتابعت : قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 36





درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 34

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 26 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 44

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 42