أمطار تضرب القاهرة والمحافظات

تعرض عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات القليلة الماضية لموجة من الطقس السيئ تسببت في سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وكانت الأرصاد الجوية أصدرت عدة تحذيرات قبل ساعات من المنخفض الجوي الذي تمر به مصر اليوم، ويكون قادمًا من الصحراء الغربية، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع حدوث رياح شديدة الحرارة بالإضافة إلى تساقط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية.

وأعلنت كافة المحافظات عن رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية والأحياء، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ، وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحدوث عواصف وأتربة وتقلبات جوية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار في كافة المحافظات:

و شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار رعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة صباح اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة سقوط أمطار متوسطة مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 20%، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم.

كما تعرضت أيضًا مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيء صباح اليوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متوسطة على مدن المحافظة مع ظهور غيوم وبرق وسماع اصوات الرعد.

فيما تعرضت مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار متفاوتة الشدة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المصرية بسوء حالة الطقس خلال الساعات القادمة نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني مصحوب بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات الصعيد والصحراء الغربية.

وضربت محافظة الشرقية، منذ قليل، أمطار متوسطة وخفيفة علي المراكز المختلفة، يصاحبها غيوم في السماء وذلك تزامناً مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها عدد من المحافظات المصرية.

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مدن ومراكز وأحياء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة المواطنين على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار مابين متوسطة، وغزيرة خاصة على المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط ، بطول 120 كيلو بمطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم والبرلس، ولمع البرق فى سماء المحافظة وسمع صوت الرعد.

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تساقط الأمطار خفيفة ومتوسطة مع موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر الغيوم والسحب، على معظم مراكز ومدن المحافظة مع إعلان حالة الطوارئ.