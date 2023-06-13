اتحاد شباب العمال ينفذ مؤتمر الشباب ومباشرة الحقوق السياسية

برعاية وزير الشباب والرياضة ..

أقام اتحاد شباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية مؤتمر "الشباب ومباشرة الحقوق السياسية"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم .

شهد المؤتمر اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، عبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال ، احمد خلف ممثل الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، وأعضاء مجلس النواب النائبة مايسة عطوة، النائبة احسان شوقي، النائب أحمد عاشور.

تناول الموتمر موضوع الشباب ومباشرة حقوقهم السياسية، ودورهم في عدم التأثر بالشائعات التي تهدد الامن القومي لاي مجتمع، علاوة على ابراز انجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وفي كلمته، نقل اللواء اسماعيل الفار تحيات وتقدير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه بهذا الحدث المهم الذي يسهم في تنمية الوعي لدى شباب العمال ، مؤكدا على دعم الوزارة الكامل للاتحاد ، معلناً عن تنفيذ ملتقى شباب العمال العرب ضمن فعاليات عام الشباب العربي ٢٠٢٣ الذي اطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن جانبه ، أكد الدكتور عبد الله الباطش على التنوع الذي يشهده الاتحاد سواء في الانشطة والبرامج وكذا المشاركين ، موضحاً ان اتحاد شباب العمال اتحاد تنموي يسهم في تنمية شخصية وقدرات شباب العمال بمختلف محافظات الجمهورية .

فيما اكد عبدالعزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال أن الدولة تهتم بتفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع وزيادة الوعي لديهم، وتمكين الشباب في مباشرة الحقوق السياسية، موضحاً أنه عندما تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر كان امامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية وتحديات اعادة بناء الدولة المصرية على اسس سليمة تعلي من شان مصر ومكانتها المحلية والعالمية.