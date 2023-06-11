الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تبحث عن فرص استثمارية لتحقيق رؤية مصر 2030

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي،  أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي، مشيراً إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جول أعمال الاجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحي،  باللجنة العليا للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، لمتابعة المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، بالاضافة إلى المشروعات الجديدة المقترح البدء بها.

طرح فرص استثمارية جديدة

خلال الاجتماع استعرضت الفرص الاستثمارية الجديدة التي تدرسها وزارة الشباب والرياضة ، للبدء فيها بمختلف محافظات الجمهورية، الامر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لابناء المجتمع، و تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الاخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

مهام لجنة الاستثمار في الشباب والرياضة

وأوضح "صبحي" أن من أهم مهام لجنة للاستثمار بالوازرة هو تسهيل عملية الربط في المشروعات الاستثمارية في المجالات الشبابية والرياضية، لتحقيق اقصي استفادة ممكنة، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي قد تعوق المشروعات الاستثمارية و تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية داخل الوزارة فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى اهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار الرياضي، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشئات الشبابية والرياضة، وتطوير المنشات بشكل اقتصادي في اطار اجتماعي، وكذلك إدارة الاصول وتعظيم موارد الوزارة، من خلال مشروعات الطرح الاستثماري.

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