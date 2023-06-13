سلطنة عمان تشارك فـي معرض الدوحة الدولي للكتاب

تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب وجامعة السلطان قابوس في فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال الفترة من 12 ـ 21 يونيو الجاري، بمجموعة من الإصدارات في شتى مجالات المعرفة، بهدف التعريف بالكتاب العُماني وإبراز الجوانب الفكرية والأدبية والتاريخية والسياحية لسلطنة عُمان، ولتسهيل وصول الكتاب العُماني إلى الباحثين والمفكرين.



ويضم جناح سلطنة عُمان قائمة متعددة ومختارة من العناوين والإصدارات الحديثة تشمل جوانب ثقافية وأدبية وفنية وفقهية وإعلامية وسياحية، كما تشارك جامعة السلطان قابوس ممثلة في دائرة النشر العلمي والتواصل بعمادة البحث العلمي في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ 32 خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو الجاري.



ويبلغ عدد الإصدارات أكثر من 50 إصدارًا في مختلف العلوم الدينية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية باللغتين العربية والإنجليزية، ومن بين الإصدارات الحديثة التي ستُعرض في المعرض كتاب (دراسة جدوى المشاريع بين الربحية التجارية والعوائد الوطنية) للدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، وكتاب (القطاع الخاص العُماني إسهاماته ودوره في التنمية الاقتصادية) للدكتور أشرف مشرف، وكتاب (التسجيل العقاري في سلطنة عُمان: الواقع والمأمول) للدكتور عباس محمد طه الصديق.

فرصة حقيقية لعرض نتاج البحث العلمي ونشره



وأكّد مدير النشر العلمي والتواصل بالجامعة جمال بن خالد الغيلاني على أن مشاركة جامعة السلطان قابوس، في معارض الكتب الدولية تعد فرصةً حقيقيةً لعرض نتاج البحث العلمي في الجامعة ونشره، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم ودراساتهم من خلال مجلس النشر العلمي التابع للجامعة، وتقديم المعلومات حول الحوافز والتسهيلات التي يوفرها المجلس لتشجيع المشاركين على الاستفادة من الفرص المتاحة، وإيجاد فرص التعاون مع دور نشر مختلفة لتسويق إصدارات الجامعة على مستوى دولي، فضلا عن ترويج الجهود البحثية الرائدة التي تقوم بها، وتعريف المجتمع الدولي بالإسهامات العلمية المهمة التي تقدمها.