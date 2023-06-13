إقبال على رياضة الزومبا بشواطىء الغردقة لتحسين الحالة المزاجية

شهدت شواطيء الغردقة إقبال كبير من السياح من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية على ممارسة رياضة الزومبا، وذلك ضمن برنامج ترفيهية على حمامات السباحة والشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن بهدف تحسين الحالة المزاجية وإدخال السعادة والبهجة على السائحين.

وكشف علاء الدين محمود رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن الزومبا هو برنامج لياقة تحرص الفنادق على تنظيمه َ للسائحين على الشواطئ المفتوح منهة وحمامات السباحة ، و هي رياضة الرقص وهي عبارة عن مجموعة من الرقصات الرياضية وهي من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا في العالم وتلقى إعجاب وتوافد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أنه رياضة الزومبا ضمن البرامج اليومية للفنادق على شواطئ الغردقة بمشاركة فرق الأنيميشن وتلقى إقبال كبير من الصغار والكبار والرجال و السيدات.

ويحرص السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

وأكد إيهاب السيد مدير عام إحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن رياضة الزومبا محببة لدى السياح وتلقى إقبال كبير خاصتا من السيدات وهي برامج ترفيهية وينصح بها الأطباء لأنها تحسن الحالة النفسية والمزاج العام وتقلل من الإكتئاب حيث تعمل هذه الرياضة على تشجيع إفراز الدماغ لكميات جيدة من هرمون الإندورفين المسؤول عن هرمون السعادة.