خطوات تنشيط بطاقة التموين الجديدة إلكترونيًا

يعتمد الكثير من المصريين على التموين الذي تصرفه الدولة للأسر المستحقة، وفي حالة تسلم كارت جديد لبطاقة التموين الصادر كبدل تالف أو بدل فاقد، لابد للمستخدم من تنشيط بطاقة التموين، إذ تشترط عند صرف الخبز أو السلع بالكارت الجديد، أن يتم تفعيله أولا وهي الخدمة التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحاملي البطاقات.

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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، توجيها وزاريا رقم 2 لسنة 2023، والخاص بتحديد رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد والمستجدة والفصل الاجتماعي وضمان سلامة البطاقة عاما من التلف.

وحدد التوجيه الوزاري قيمة رسوم إصدار البطاقة بدل التالف والتي تبلغ 40 جنيها مع منحها فترة ضمان لمدة عام من تاريخ إصدارها، ويقوم المواطن بسداد 50 جنيهًا رسوم استخراج على أن يقوم بتسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين الذي يقوم بدوره بتخريم البطاقة المسلمة له وإرسالها إلى المديرية التابعة لها حتى يتمكن من إرسالها إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيا.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تلقي مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات الأسر الأولى بالرعاية عن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، حال استيفاء الشروط المحددة في القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

وتتمثل الشروط في أن يكون عدد الأفراد المدرجين على بطاقة الأسرة الراغبة في إضافة أبنائها أقل من 4 أفراد، فضلا عن شروط عمر الأبناء المراد إضافتهم على البطاقة أن يكون عمر الابن لا يقل عن 4 أعوام.

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تنشيط بطاقة التموين الجديدة

يتم تنشيط بطاقة التموين من خلال الموبايل، أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين،.

ارسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136، وبدون الحاجة لتوافر رصيد في الموبايل.

ضرورة أن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية.

يتم بعد ذلك استلام رسالة على نفس رقم الموبايل مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين.

موعد صرف الخبز والسلع بعد تنشيط البطاقة

ووفقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن موعد صرف الخبز يتم بعد 72 ساعة من تفعيل بطاقة التموين، في حين يتم صرف السلع التموينية في الشهر التالي لاستلام كارت البطاقة الجديد وتفعيله.