التموين تكشف حقيقة انخفاض أسعار الزيوت في مصر.. نستورد 97% من احتياجاتنا

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن تجربة السماح للوافدين من الخارج بجلب الذهب ناجحة جدا، حيث شهدت المنافذ الجمركية دخول 194 كيلو ذهب، وهو شيء جيد للغاية، حيث أن أسعار الذهب انخفضت بشكل ملحوظ.

وعن أسعار الزيت، أشار عشماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، إلى أن هناك انخفاض في أسعار السلع عالميا بنحو 2.5%، لافتا إلى أن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيت.

ونوه بأنه لا يتوقع انخفاض في أسعار الزيوت، منوها بأنه تم توريد أكثر من 3 مليون طن من القمح حتى الآن، وهم يستهدفون توريد 4 مليون طن، متوقعا أن يصلوا إلى تحقيق المستهدف من توريد القمح.

سعر الزيت في التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر زجاجة الزيت في التموين عن شهر يونيو 2023 عند سعر 30 جنيهًا للزجاجة التي تزن 800 مللي، والتي يتم صرفها على البطاقات التموينية بعدد زجاجة زيت واحدة للفرد وبحد أقصي 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

حصة البطاقة التموينة من الزيت

حددت وزارة التموين حصة بطاقة التموين من الزيت بناءً على عدد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة، إذ يحصل كل فرد على زحاجة زيت واحدة شهريًا، مع وجود حد أقصى لعدد زجاجات الزيت المصروفة للبطاقة الواحدة وهي 4 زجاجات كحد أقصى.

