محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

استهدفت جولة المحافظ؛ الوقوف على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، لسرعة الإنتهاء منها، ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال التجهيزات اللازمة لرصف وتطوير شارع القومية، وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل (الأمن الغذائي)، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إزالة الجزيرة الوسطى، ونقل محولات الكهرباء، وكبائن التليفونات، ورفع البالوعات، ووضع طبقات الأساس، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية، لمنطقه حي المستشارين بمدينة الزقازيق، لمتابعه أعمال التطوير والتجميل الجارية بها، من بنية اساسية وأعمال رصف ورفع كفاءة للشوارع، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها، وتنفيذاً لخطة تطوير وتجميل المحافظة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.

إطلاح أعمدو الإنارة وعزل الأسلاك

وخلال تواجده بالمنطقة، ولاحط محافظ الشرقية وجود عامود كهرباء به نزلات كهربائية بالمخالفة للقانون، وأسلاك غير معزولة تشكل خطراً على أرواح المارة، ليأمر المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس قطاعات الكهرباء بسرعة اصلاح العامود، ورفع النزلات وعزله حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجميل بمدينة الزقازيق، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مدينة الزقازيق.

ووشدد غراب، على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية واجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة والزام اصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين وذلك لإعادة الإنضباط للشارع.